Briti luure: Venemaa liialdab tugevalt oma edu Orihhivis ja Vuhledaris

Oluline reedel kell 14.06:

- Ukraina teatel lähevad lahingud Donetski oblasti kaguosas üha ägedamaks;

- USA saadab Ukrainasse M1A2 Abramsid;

- Poola saadab Ukrainale tankid PT-91 Twardy;

- Zelenski sõnul vajab Ukraina rohkem lääne relvastust;

- ISW: Prigožin ja Grikin tahavad Venemaal oma mõjuvõimu suurendada ja läksid seetõttu riidu;

- Briti luure: Venemaa liialdab tugevalt oma edu Zaporižžja oblastis ja Vuhledaris;

- Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 850 sõdurit.

Venemaal Vnukovo lennuväljal kukkus alla Vene presidendi administratsiooni kopter

Moskva Vnukovo lennuväljal kukkus alla üks Mi-8 helikopter. Esialgsetel andmetel on lennuõnnetuses ohvreid, vahendas Interfax päästeteenistusi. Kopter peaks kuuluma Vene erilennu teenistusele (Специальный лётный отряд "Россия"), mis allub Vene presidendi administratsioonile, väitis Vene Telegrami kanal Baza.

Vene Telegrami kanal Mash jagas kopteriõnnetuse tagajärgedest ka pilti.

Ukraina teatel lähevad lahingud Donetski oblasti kaguosas üha ägedamaks

Ukraina võimude teatel suurendavad Vene väed oma sõjalist tegevust Donetski oblasti kaguosas, ägedad lahingud käivad Avdijivka ja Bahmuti ümbruses.

"Kuigi Bahmut on endiselt piirkond, kus lahingud on kõige ägedamad, siis Avdijivka ümbruses on need muutunud peaaegu sama ägedaks. Nüüd on ka Avdijivkas väga kuum. Vaenlane pommitas täna Vuhledari mitu korda. Me jälgime olukorra eskaleerumist kogu rindejoonel, lõunast põhjani," ütles Donetski oblasti juht Pavlo Kõrõlenko.

Telekanali CNN teatel jätkuvad ägedad lahingud ka Bahmuti ümbruses. Piirkonnas asuvad CNN-i ajakirjanikud.

USA saadab Ukrainasse M1A2 Abramsid

Pentagoni kõneisik Sabrina Singh kinnitas neljapäeval, et USA saadab Ukrainasse M1A2 Abramsid. Singhi sõnul kulub tankide tarnimiseks mitu kuud, vahendas CNN.

M1A2 Abrams on MIA1-st palju kaasaegsem tank. "See on kui võrrelda tavalist lauatelefoni ja iPhone'i," selgitas erukindral Robert Abrams. Tema isa Creighton Abramsi järgi sai USA Abramsi tank ka 1980. aastal oma nime.

Sõda Ukrainas Autor/allikas: SCANPIX/EPA/OLEG PETRASYUK

Poola saadab Ukrainale tankid PT-91 Twardy

Poola tarnib lähiajal Ukrainale 60 moderniseeritud tanki, sealhulgas tankid PT-91 Twardy, teatas reedel Ukraina presidendi kantselei juht Andri Jermak.

Samuti saadab Poola Ukrainale ka 14 Leopard 2 tanki.

Poola peaminister Mateusz Morawiecki ütles, et Varssavi saadab Ukrainale 30 PT-91 Twardy tanki. Ülejäänud masinad on moderniseeritud T-72 tankid, vahendas The Kyiv Independent.

PT-91 on Poola peamine lahingutank, see on T-72 edasiarendus. Poola relvajõud võtsid PT-91 kasutusele 1995. aastal.

Jaapan laiendas Moskva-vastaseid sanktsioone

Jaapani välisministeerium teatas reedel, et riik laiendab Moskva-vastaseid sanktsioone. Jaapan laiendab ekspordipiiranguid Venemaale. Tokyo tahab nii takistada Venemaal hankida kaupasid, mida võib kasutada sõjalistel eesmärkidel.

Zelenski sõnul vajab Ukraina rohkem lääne relvastust

Venemaa korraldas neljapäeval taas Ukraina pihta raketirünnaku. Ukraina kaitsejõudude peastaap teatas neljapäeva õhtul, et Ukraina õhutõrje hävitas 59-st Ukraina pihta suunatud raketist 47. Ukraina eriolukordade teenistuse esindaja Oleksandr Khoroži sõnul hukkus Ukrainas neljapäeval Vene rünnakute tõttu 11 tsiviilisikut ja veel 11 sai iga.

"Seda kurjust, seda Vene agressiooni saab peatada ainult vastavate relvadega. Relvad, mis asuvad lahinguväljal, relvad, mis kaitsevad meie õhuruumi. Täna õnnestus meil tänu Ukrainale antud õhutõrjesüsteemidele alla tulistada suurem osa Vene rakettidest ja droonidest," ütles neljapäeva õhtul Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

ISW: Prigožin ja Grikin tahavad Venemaal oma mõjuvõimu suurendada ja läksid seetõttu riidu

Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) teatel läksid Wagneri juht Jevgeni Prigožin ja terrorist Igor Girkin omavahel riidu. Nende vahel puhkes ka sõnasõda. Mõlemad tahavad suurendada oma mõjuvõimu Venemaa marurahvuslaste kogukonna seas. Mõlemad mehed kritiseerivad järjepidevalt ka Venemaa armee sõjalist juhtkonda.

Briti luure: Venemaa liialdab tugevalt oma edu Zaporižžja oblastis Orihhivis ja Donetski oblastis Vuhledaris

Ühendkuningriigi kaitseministeerium tõi oma hommikuses luureülevaates esile, et Vene sõjakommentaatorid on viimase kuue päeva jooksul väitnud nagu Vene väed oleksid teinud suuri edusamme Zaporižžja oblastis Orihhivi lähistel ja sealt 100 kilomeetrit ida pool Donetski oblastis Vuhledaris.

Brittide sõnul on Vene väed teinud tõenäoliselt lokaalseid rünnakud, testimaks Orihhivi ja Vuhledari kandis Ukraina vägede kaitset. Kaitseministeeriumi sõnul on väga ebatõenäoline, et Venemaa oleks neis rindelõikudes saavutanud märkimisväärset edu.

Briti kaitseministeeriumi väitel on väga võimalik, et Vene sõjalised allikad levitavad teadlikult valeinfot jätmaks muljet nagu Vene vägedel oleks hoog sees.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 850 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas reedel tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 124710 (võrdlus eelmise päevaga + 850);

- tankid 3182 (+7);

- jalaväe lahingumasinad 6340 (+6);

- lennukid 292 (+2);

- kopterid 283 (+1);

- suurtükisüsteemid 2180 (+11);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 452 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 221 (+1);

- operatiivtaktikalised droonid 1941 (+33);

- tiibraketid 796 (+47);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 5001 (+15);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 199 (+4).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.