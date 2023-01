Sõja 338. päev: Briti luure hinnangul Venemaa liialdab jutuga oma edust

Oluline reedel kell 22.35:

- Ukraina suursaadik Prantsusmaal ütles, et mitu riiki on lubanud Ukrainale anda kokku 321 rasketanki;

- Zelenski Sky Newsile: Ukraina vajab koheselt 300 kuni 500 tanki;

- Pistorius: Saksamaa kindlasti ei anna Ukrainale hävituslennukeid;

- Valge Maja: Abramsid jõuavad Ukrainasse alles mitme kuu pärast;

- Venemaa tahab Ukraina annekteeritud alad viia üle Moskva ajavööndi;

- USA ega Prantsusmaa ei välista täielikult hävituslennukite andmist Ukrainale;

- Prantsusmaa tõenäoliselt Leclerc tanke Ukrainale ei saada;

- Ukraina sõdurid saabusid Saksamaale Marderite kasutamist õppima;

- Ukraina teatel lähevad lahingud Donetski oblasti kaguosas üha ägedamaks;

- USA saadab Ukrainasse M1A2 Abramsid;

- Poola saadab Ukrainale tankid PT-91 Twardy;

- Venemaa teatel on Kertši silla taastamine graafikust ees;

- Zelenski sõnul vajab Ukraina rohkem lääne relvastust;

- ISW: Prigožin ja Girkin tahavad Venemaal oma mõjuvõimu suurendada ja läksid seetõttu riidu;

- Briti luure: Venemaa liialdab tugevalt teadaannetega oma edust Zaporižžja oblastis ja Vuhledaris;

- Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 850 sõdurit.

Ukraina suursaadik Prantsusmaal: Kiievile on lubatud anda üle 300 tanki

Mitu riiki lubanud Ukrainale anda kokku 321 rasketanki, ütles Ukraina suursaadik Prantsusmaal Vadõm Omeltšenko Prantsuse telekanalile BFM.

"Tänase seisuga on mitu riiki ametlikult kinnitanud kokkulepet saata Ukrainale 321 rasketanki. Tarneajad erinevad. Me vajame seda abi võimalikult kiiresti," ütles Omeltšenko.

Ta ei täpsustanud, milline riik kui palju tanke on lubanud anda.

Sel nädalal teatasid mitu lääneriiki, nende seas Saksamaa ja USA, et saadavad Ukrainale tanke.

Zelenski Sky Newsile: Ukraina vajab koheselt 300 kuni 500 tanki

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles intervjuus Briti Sky Newsile, et kuigi ta on tänulik lubatud tankide eest ei tunne ta enne rahu kuniks need Ukrainas kohal on. Zelenski sõnul vajavad Ukraina relvajõud koheselt 300 kuni 500 tanki.

Pistorius: Saksamaa kindlasti ei anna Ukrainale hävituslennukeid

Saksa kaitseminister Boris Pistorius kinnitas intervjuus Süddeutche Zeitungile, et Saksamaa ei anna kindlasti Ukrainale hävituslennukeid. "Hävituslennukid on märksa keerukamad süsteemid kui tankid ning neil on täiesti teine ulatus ja tulejõud," ütles Pistorius.

Lähiajal on kasvanud spekulatsioonid, et lääneriigid võivad anda Ukrainale hävituslennukeid.

Valge Maja: Abramsid jõuavad Ukrainasse alles mitme kuu pärast

Valge Maja julgeolekunõuniku John Kirby kinnitas CNN-le, et läheb veel mitu kuud enne kui USA Abrams tankid Ukrainasse kohale jõuavad. Kuigi tankide tarne võtab aega ei raiska USA valitsus aega Ukraina sõdurite väljaõppe ning vajaliku logistika korraldamiseks, kinnitas Kirby.

Kirby ei tahtnud täpsustada millal täpselt Abrams tankid Ukrainasse kohale jõuavad. Samas peaks Leopard 2 tankid Kirby sõnul jõudma Ukrainasse lähitulevikus.

Venemaa tahab Ukraina annekteeritud alad viia üle Moskva ajavööndi

Vene kaubandus- ja tööstusministeerium teatas reedel, et Ukraina okupeeritud ja annekteeritud alades hakkab tulevikus kehtima Moskva ajavöönd. Vastav eelnõu on juba Vene valitsusele esitatud.

Ministeeriumi teatel on tegu ühe sammuna mitmest, millega samm-sammult lähendatakse annekteeritud alasid Venemaaga.

Venemaa president Vladimir Putin allkirjastas oktoobris nelja Ukraina oblasti annekteerimise seaduse. Enne Hersoni, Zaporižžja, Luhanski ja Donetski osalist okupeerimist kehtis nendes oblastites Ida-Euroopa ajavöönd.

Rahvusvaheline üldsus on Venemaa ebaseadusliku okupatsiooni ja Ukraina oblastite annekteerimise valdavalt hukka mõistnud.

Belgia saadab Ukrainale 92 miljoni euro väärtuses sõjalist abi

Belgia peaminister Alexander De Croo teatas reedel, et Belgia saadab Ukrainale õhutõrjerakette, tankitõrjesüsteeme, laskemoona, granaate, kuulipildujaid, automaatrelvi ja kergelt soomustatud masinaid, vahendas HLN.

Belgia saadab Ukrainale ka 69 miljoni euro eest humanitaarabi. Belgia on alates Venemaa täieulatusliku invasiooni algusest andnud Ukrainale 146 miljoni euro eest sõjalist abi, kinnitas De Croon.

Hollandi sõltumatu sõjaline analüütik Oryx on varem korduvalt juhtinud tähelepanu, et Belgia ei ole eriti märkimisväärsel määral Ukrainat sõjaliselt toetanud.

USA ega Prantsusmaa ei välista täielikult hävituslennukite andmist Ukrainale

Kui Ameerika Ühendriikide rahvusliku julgeoleku nõunikult Jon Finerilt küsiti MSNBC-s, et kas USA kaalub Ukrainale hävituslennukite tarnimist, siis ei välistanud Finer seda, Julgeolekunõuniku sõnul põhineb toetus sellel, mida Ukraina vajab. "Me arutame seda väga hoolikalt," kinnitas Finer.

Prantsuse rahvusassamblee kaitsekomitee esimees Thomas Gassilloud ei välistanud samuti Ukrainale hävituslennukite saatmist, teatas neljapäeval The Guardian. Lennukite saatmise eeltingimuseks on sõjalise eskalatsiooni vältumine ning samuti ei tohiks hävituslennukite tarne ohustama Prantsusmaa ega Euroopa julgeolekut.

Gassilloudi sõnul selgub lähinädalatel mis juhtub, kuna sündmused liiguvad kiirelt edasi. Guardiani väitel kaaluvad Taani ja teised Venemaale geograafiliselt lähedamal olevad riigid Ukrainale hävituslennukite saatmist.

Ka Politico teatas hiljuti, et mitmed lääneriigid arutavad omakeskis Balti riikide ja Ukraina survel hävituslennukite andmist Ukrainale.

Prantsusmaa tõenäoliselt Leclerc tanke Ukrainale ei saada

Prantsuse rahvusassamblee kaitsekomitee esimees Thomas Gassilloud kinnitas neljapäeval The Guardianile, et Prantsusmaa tõenäoliselt ei saada oma Leclerc tanke Ukrainale, kuna need ei ühildu USA ja Saksamaa lubatud sõjatehnikaga. Gassilloud rõhutas, et Leclerce oleks ka kulukas ja keeruline ülal pidada. Selle asemel kaalub Prantsusmaa uute maa-õhk tüüpi võimete andmist Ukrainale

Gassilloud rõhutas Guardianile, et nii tankid kui ka lennukid vajavad pika väljaõppega maapealset tugipersonali.

Ukraina sõdurid saabusid Saksamaale Marderite kasutamist õppima

Ukraina sõdurid alustasid Saksamaal Marder lahingumasinate väljaõpet. Varsti peaks algama ka Saksa Leopard 2 tankide õpe Ukraina tankimeeskondadele, vahendas Tagesschau.

Marderite õpe ukrainlastele kestab ligikaudu kaheksa nädalat. Kuna enamikul ukraina sõduritel on varasem lahingukogemus, siis keskendub väljaõpe eelkõige Marderite kasutamisele.

Saksamaa on lubanud saata Ukrainale 40 Marderi lahingumasinat ja 14 Leopard 2 tanki.

Venemaal Vnukovo lennuväljal kukkus alla Vene presidendi administratsiooni kopter

Moskva Vnukovo lennuväljal kukkus alla üks Mi-8 helikopter. Esialgsetel andmetel on lennuõnnetuses ohvreid, vahendas Interfax päästeteenistusi. Kopter peaks kuuluma Vene erilennu teenistusele (Специальный лётный отряд "Россия"), mis allub Vene presidendi administratsioonile, väitis Vene Telegrami kanal Baza.

Vene Telegrami kanal Mash jagas kopteriõnnetuse tagajärgedest ka pilti.

Ukraina teatel lähevad lahingud Donetski oblasti kaguosas üha ägedamaks

Ukraina võimude teatel suurendavad Vene väed oma sõjalist tegevust Donetski oblasti kaguosas, ägedad lahingud käivad Avdijivka ja Bahmuti ümbruses.

"Kuigi Bahmut on endiselt piirkond, kus lahingud on kõige ägedamad, siis Avdijivka ümbruses on need muutunud peaaegu sama ägedaks. Nüüd on ka Avdijivkas väga kuum. Vaenlane pommitas täna Vuhledari mitu korda. Me jälgime olukorra eskaleerumist kogu rindejoonel, lõunast põhjani," ütles Donetski oblasti juht Pavlo Kõrõlenko.

Telekanali CNN teatel jätkuvad ägedad lahingud ka Bahmuti ümbruses. Piirkonnas asuvad CNN-i ajakirjanikud.

USA saadab Ukrainasse M1A2 Abramsid

Pentagoni eestkõneleja Sabrina Singh kinnitas neljapäeval, et USA saadab Ukrainasse M1A2 Abramsid. Singhi sõnul kulub tankide tarnimiseks mitu kuud, vahendas CNN.

M1A2 Abrams on MIA1-st palju kaasaegsem tank. "See on kui võrrelda tavalist lauatelefoni ja iPhone'i," selgitas erukindral Robert Abrams. Tema isa Creighton Abramsi järgi sai USA Abramsi tank ka 1980. aastal oma nime.

Sõda Ukrainas Autor/allikas: SCANPIX/EPA/OLEG PETRASYUK

Poola saadab Ukrainale tankid PT-91 Twardy

Poola tarnib lähiajal Ukrainale 60 moderniseeritud tanki, sealhulgas tankid PT-91 Twardy, teatas reedel Ukraina presidendi kantselei juht Andri Jermak.

Samuti saadab Poola Ukrainale ka 14 Leopard 2 tanki.

Poola peaminister Mateusz Morawiecki ütles, et Varssavi saadab Ukrainale 30 PT-91 Twardy tanki. Ülejäänud masinad on moderniseeritud T-72 tankid, vahendas The Kyiv Independent.

PT-91 on Poola peamine lahingutank, see on T-72 edasiarendus. Poola relvajõud võtsid PT-91 kasutusele 1995. aastal.

Jaapan laiendas Moskva-vastaseid sanktsioone

Jaapani välisministeerium teatas reedel, et riik laiendab Moskva-vastaseid sanktsioone. Jaapan laiendab ekspordipiiranguid Venemaale. Tokyo tahab nii takistada Venemaal hankida kaupasid, mida võib kasutada sõjalistel eesmärkidel.

Venemaa teatel on Kertši silla taastamine graafikust ees

Vene föderaalse teeameti teatel toimub Krimmi silla remont kiiremini kui algselt planeeriti. Venemeelse Krimmi uudisteagentuuri Kriminformi teatel paigaldati neljapäeval Krimmi maanteesillale uus vasakpoolne sektsioon.

Krimmi silla neli autotee rada peaks olema täiel määral kasutuseks valmis märtsiks ning põhilised silla taastamise tööd veebruari alguseks.

Zelenski sõnul vajab Ukraina rohkem lääne relvastust

Venemaa korraldas neljapäeval taas Ukraina pihta raketirünnaku. Ukraina kaitsejõudude peastaap teatas neljapäeva õhtul, et Ukraina õhutõrje hävitas 59-st Ukraina pihta suunatud raketist 47. Ukraina eriolukordade teenistuse esindaja Oleksandr Khoroži sõnul hukkus Ukrainas neljapäeval Vene rünnakute tõttu 11 tsiviilisikut ja veel 11 sai iga.

"Seda kurjust, seda Vene agressiooni saab peatada ainult vastavate relvadega. Relvad, mis asuvad lahinguväljal, relvad, mis kaitsevad meie õhuruumi. Täna õnnestus meil tänu Ukrainale antud õhutõrjesüsteemidele alla tulistada suurem osa Vene rakettidest ja droonidest," ütles neljapäeva õhtul Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

ISW: Prigožin ja Girkin tahavad Venemaal oma mõjuvõimu suurendada ja läksid seetõttu riidu

Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) teatel läksid Wagneri juht Jevgeni Prigožin ja terrorist Igor Girkin omavahel riidu. Nende vahel puhkes ka sõnasõda. Mõlemad tahavad suurendada oma mõjuvõimu Venemaa marurahvuslaste kogukonna seas. Mõlemad mehed kritiseerivad järjepidevalt ka Venemaa armee sõjalist juhtkonda.

Briti luure: Venemaa liialdab tugevalt teadaannetegga oma edust Zaporižžja oblastis Orihhivis ja Donetski oblastis Vuhledaris

Ühendkuningriigi kaitseministeerium tõi oma hommikuses luureülevaates esile, et Vene sõjakommentaatorid on viimase kuue päeva jooksul väitnud nagu Vene väed oleksid teinud suuri edusamme Zaporižžja oblastis Orihhivi lähistel ja sealt 100 kilomeetrit ida pool Donetski oblastis Vuhledaris.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 27 January 2023







— Ministry of Defence (@DefenceHQ) January 27, 2023

Brittide sõnul on Vene väed teinud tõenäoliselt lokaalseid rünnakud, testimaks Orihhivi ja Vuhledari kandis Ukraina vägede kaitset. Kaitseministeeriumi sõnul on väga ebatõenäoline, et Venemaa oleks neis rindelõikudes saavutanud märkimisväärset edu.

Briti kaitseministeeriumi väitel on väga võimalik, et Vene sõjalised allikad levitavad teadlikult valeinfot jätmaks muljet nagu Vene vägedel oleks hoog sees.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 850 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas reedel tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 124710 (võrdlus eelmise päevaga + 850);

- tankid 3182 (+7);

- jalaväe lahingumasinad 6340 (+6);

- lennukid 292 (+2);

- kopterid 283 (+1);

- suurtükisüsteemid 2180 (+11);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 452 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 221 (+1);

- operatiivtaktikalised droonid 1941 (+33);

- tiibraketid 796 (+47);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 5001 (+15);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 199 (+4).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.