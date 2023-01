Oluline reedel kell 5.55:

Ukraina teatel lähevad lahingud Donetski oblasti kaguosas üha ägedamaks

Ukraina võimude teatel suurendavad Vene väed oma sõjalist tegevust Donetski oblasti kaguosas, ägedad lahingud käivad Avdijivka ja Bahmuti ümbruses.

"Kuigi Bahmut on endiselt piirkond, kus lahingud on kõige ägedamad, siis Avdijivka ümbruses on need muutunud peaaegu sama ägedaks. Nüüd on ka Avdijivkas väga kuum. Vaenlane pommitas täna Vuhledari mitu korda. Me jälgime olukorra eskaleerumist kogu rindejoonel, lõunast põhjani," ütles Donetski oblasti juht Pavlo Kõrõlenko.

Telekanali CNN teatel jätkuvad ägedad lahingud ka Bahmuti ümbruses. Piirkonnas asuvad CNN-i ajakirjanikud.

USA saadab Ukrainasse M1A2 Abramsid

Pentagoni kõneisik Sabrina Singh kinnitas neljapäeval, et USA saadab Ukrainasse M1A2 Abramsid. Singhi sõnul kulub tankide tarnimiseks mitu kuud, vahendas CNN.

M1A2 Abrams on MIA1-st palju kaasaegsem tank. "See on kui võrrelda tavalist lauatelefoni ja iPhone'i," selgitas erukindral Robert Abrams. Tema isa Creighton Abramsi järgi sai USA Abramsi tank ka 1980. aastal oma nime.

Zelenski sõnul vajab Ukraina rohkem lääne relvastust

Venemaa korraldas neljapäeval taas Ukraina pihta raketirünnaku. Ukraina kaitsejõudude peastaap teatas neljapäeva õhtul, et Ukraina õhutõrje hävitas 59-st Ukraina pihta suunatud raketist 47. Ukraina eriolukordade teenistuse esindaja Oleksandr Khoroži sõnul hukkus Ukrainas neljapäeval Vene rünnakute tõttu 11 tsiviilisikut ja veel 11 sai iga.

"Seda kurjust, seda Vene agressiooni saab peatada ainult vastavate relvadega. Relvad, mis asuvad lahinguväljal, relvad, mis kaitsevad meie õhuruumi. Täna õnnestus meil tänu Ukrainale antud õhutõrjesüsteemidele alla tulistada suurem osa Vene rakettidest ja droonidest," ütles neljapäeva õhtul Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

ISW: Prigožin ja Grikin tahavad Venemaal oma mõjuvõimu suurendada ja läksid seetõttu riidu

Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) teatel läksid Wagneri juht Jevgeni Prigožin ja terrorist Igor Girkin omavahel riidu. Nende vahel puhkes ka sõnasõda. Mõlemad tahavad suurendada oma mõjuvõimu Venemaa marurahvuslaste kogukonna seas. Mõlemad mehed kritiseerivad järjepidevalt ka Venemaa armee sõjalist juhtkonda.