USA-s puhkesid jälle politsei vägivalla-vastased protestid

Politseinikud peksid Memphise linnas autojuht Tyre Nicholsit, võimud viivad nüüd läbi uurimist. Video tema peksmisest avaldatakse reede õhtul, kuid linnas jõudsid juba puhkeda meeleavaldused, vahendas The Times.

Nicholsi lähedased ja nende advokaadid on videot näinud ja ütlesid, et teda peksti karmilt mitu minutit. Nad võrdlesid seda 1991. aasta juhtumiga, kui politsei peksis läbi Rodney Kingi. Selle tagajärjel puhkesid Los Angeleses suured rahutused.

USA president Joe Biden nõudis, et võimud peavad Nicholsi peksmist põhjalikult uurima.

"Tyre Nicholsi surm on valus meeldetuletus, et peame tegema rohkem, et tagada, et meie õigussüsteem viib ellu õiglase ja erapooletu õigusemõistmise," ütles Biden.