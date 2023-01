Konkurentsiamet: Express Posti ja Eesti Posti liitumist ei saanud lubada

Konkurentsiameti peadirektor Evelin Pärn-Lee ütles, et ei ole võimalik hinnata, et Eesti Posti ja Express Posti koondumise tulemus oleks olnud sama, lihtsalt kiiremini ja valutumalt. "Ei ole kuidagi ei tõendatud ega ka analüüsitud, et see tulemus oleks olnud samasugune või parem," rääkis Pärn-Lee.

Pärn-Lee lisas, et olukorras, kus konkurentsiamet oleks Express Posti ja Eesti Posti koondumist lubanud, poleks pruukinud näiteks kõik inimesed koondamata jääda.

"On spekulatiivne panna ühte patta neid asjaolusid, seda enam, et see tulemus või ettevõtja tegevus ilmselt oleks võinud tulla ka siis, kui see koondumine oleks aset leidnud," ütles Pärn-Lee.

Lisaks ütles Pärn-Lee, et konkurentsiametil ka ei ole võimalik lubada koondumisi, mis viiksid monopoli tekkeni.

"Konkurentsiamet keelab koondumise, kui see võiks kahjustada turgu. Ja see kahjustab turgu, kui meil on varasemalt näiteks kaks pakkujat turul ja koondumise tulemusena tekib selgelt monopoolne olukord," märkis Pärn-Lee.

Samas ei ole konkurentsiametil midagi teha, kui üks ettevõte otsustab iseseisvalt tegevuse lõpetada, nii et turule jääb monopol, ütles Pärn-Lee. "Turg loobki ärivõimalusi ja kui turg kujuneb ärivõimalustest, või tarbija või pakkujate tegevusest tulenevalt kuidagi ümber, siis see ongi tavapärane majandustegevus," lisas Pärn-Lee.

Reedel teatas Express Post, et sulgeb oma perioodika kojukande äri ja koondab 450 töötajat. Eesti Post plaanib vaakumi täita ja käivitada suurtes linnades varahommikuse kojukande, palgates kaks kolmandiku Express Postist koondatutest. Express Post ja Eesti Post on varasemalt korduvalt küsinud konkurentsiametilt luba liitumiseks.