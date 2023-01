USA süüdistab kolme idaeurooplast Iraani nimel ajakirjaniku tapmise katses

USA prokurörid esitasid kolmele Ida-Euroopa kriminaalse organisatsiooni liikmele süüdistuse Iraani režiimi suhtes kriitilise ajakirjaniku tapmise katses, teatas reedel USA justiitsminister Merrick Garland.

Süüdistuse saanud Rafat Amirovile, Polad Omarovile ja Khalid Mehdijevile esitati süüdistus raha eest inimese tapmise katses ning rahapesus, teatas USA justiitsministeerium.

"Ohver avalikustas [ajakirjanduses Iraani] valitsuse inimõiguste rikkumised, naiste diskrimineeriva kohtlemise, demokraatliku osaluse ja sõnavabaduse mahasurumise ning meelevaldse vangistuse, piinamise ja hukkamise," ütles Garland.

USA justiitsminister Merrick Garland ei täpsustanud kes oli tapmiskatse sihtmärk. Reuters samas tõi esile, et Mehdijev vahistati eelmisel aastal New Yorgis, kuna tal oli relvaga ajakirjaniku Masih Alinejadi kodu ees. Alinejad on Iraani karmi peakatte poliitika kriitik ning ta on levitanud ka sotsiaalmeedias videoid, kus on näha Iraani naisi seda normi rikkumas.

USA prokurörid esitasid eelmisel aastal neljale iraanlasele süüdistuse kavatsuses korraldada inimrööv ühele New Yorgis asuvale ajakirjanikule ja aktivistile. Kuigi tollal ei mainitud inimröövi sihtmärki, siis tuvastas Reuters tollal, et tegu on Alinejadiga.