Nädalavahetus toob paiguti lund ja lörtsi

Laupäeva öö on Eestis pilves selgimistega ja sajuta. Paiguti on udu. Puhub edelatuul 2 kuni 8, hommikul saartel ja rannikul 5 kuni 10, iiliti 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -3 kuni -8, kohati kuni -11, kuid rannikul kuni +1 kraadi.

Laupäeva hommikul on pilves selgimistega sajuta ilm. Kohati võib udu olla. Puhub põhjatuul 2 kuni 9 meetrit sekundis ning külma on 1 kuni 6 kraadi, läänerannikul on kuni 1 kraad sooja.

Päev tuleb pilves selgimistega. Õhtupoolikul jõuab Loode-Eestisse lume- ja lörtsisadu, mis edasi sisemaale laieneb. Kohati võib tuisata ning on jäiteoht. Puhub edelatuul 4 kuni 9, saartel ja rannikul 9 kuni 14, iiliti kuni 18 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Külma on 1 kuni 6 kraadi, Lääne-Eestis ulatub õhutemperatuur +3 kraadini.

Järgnevatel päevadel on taevas pilves, kuid esineb ka selginemisi. Lund ja lörtsi, kohati ka vihma sajab pühapäeval vaid üksikuis kohtades, kuid uuest nädalast juba laialdasemalt. Esmaspäevani püsib õhutemperatuur päevasel ajal valdavalt plusspoolel, teisipäevast langeb taas paiguti ka mõni kraad alla nulli.