Euroopa riikides meenutati teise maailmasõja ajal toimunud inimeste massilist tapmist Natsi-Saksamaa ja -Itaalia koonduslaagrites. Natsi-Saksamaa suurim koonduslaager asus Poolas, kus Auschwitz-Birkenau koonduslaagris tapeti üle 1,1 miljoni inimese, peale juutide veel poolakaid, mustlasi, homoseksuaale, nõukogude sõjavange ning teisi natsidele ebameeldivaid inimesi.

Tallinnas mälestati holokausti ohvreid Rahumäe kalmistul. Eesti juudi kogukonna esindaja Alla Jakobson ütles, et mälestuspäeva on vaja selleks, et mitte kunagi ei toimuks enam teistsuguste inimeste hävitamist.

"Teise inimese vastu peab olema empaatia. Inimesed peavad aru saama, et peab olema teiste vastu sõbralik. Kui teine on teistmoodi, siis ei tähenda see seda, et teda peab hävitama," ütles Jakobson.