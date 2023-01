Ukraina andmeil koondab Venemaa vägesid lõunarindele

Venemaa on koondamas vägesid lõunarindele, samas on Venemaal probleeme sellise väe ja varude kokkusaamisega, millega saaks alustada suurpealetungi, peamiseks põhjuseks Ukraina rünnakud Vene varustusliinidele, teatas Ukraina sõjavägi.

Oluline laupäeval kell 16.18:

- Vene väed valmistuvad lähiajal uueks suurpealetungiks Ukrainas, et sõja alguse esimeseks aastapäevaks oleks midagi ette näidata, ütles Ukraina julgeoleku- ja kaitsenõukogu juht Oleksi Danilov;

- Ukraina: Venemaa koondab vägesid lõunarindele;

- Vene vägede rünnakus Donetski oblastis hukkus kolm tsiviilisikut;

- Danilov: võit võtab aega;

- Ukraina luure andmeil valmistub Venemaa inforünnakuks Ukraina juhtide vastu;

- Ukraina välisministeerium kutsub vestlusele Ungari suursaadiku, et see annaks selgitusi riigi peaministri Viktor Orbani solvavate sõnade kohta;

- Ukraina laupäeval avaldatud tavapärase hinnangu kohaselt kaotas Venemaa viimase ööpäevaga lahingutes 800 sõjaväelast ja seitse tanki.

Ukraina: Venemaa koondab vägesid lõunarindele

Venemaa on koondamas vägesid lõunarindele, ütles Ukraina lõuna piirkonna vägede pressiesindaja Natalja Humenjuk.

Samas on Venemaal probleeme sellise väe ja varude kokkusaamisega, millega saaks alustada suurpealetungi, peamiseks põhjuseks Ukraina rünnakud Vene varustusliinidele, lisas ta.

Humenjuki sõnul toob Venemaa rindejoonele ka neid sõdureid, keda varem kasutati okupeeritud piirkondade kontrolli all hoidmiseks ning kel pole seetõttu rindel võitlemise kogemust.

Hinnangud Venemaa võimaliku suurrünnaku kohta on vastuolulised ning vastuolulist infot jagavad ka venelased ise. Näiteks lükkas USA sõjauuringute keskus ISW ümber Venemaa väite, et venelased korraldavad lokaalseid rünnakuid Zaporižžje oblastis.

""ISW pole näinud visuaalset tõestust, et Vene väed on vallutanud oblastis asulaid ning tõenäoliselt on nende väidete puhul tegu Venemaa poolt tähelepanu kõrvalejuhtimisega nende ebaedult Bahmuti vallutamiskatsetelt," märkis ISW.

ISW hinnangul toimub prognoositud Venemaa suurrünnak Donetski oblastis.

Danilov: Vene väed valmistuvad suurpealetungiks

"Nad valmistuvad praegu maksimaalseks aktiivsuseks, arvestades seda, et need on nõukogude-aegsed inimesed, kes leiavad, et aastapäevaks peaks neil olema ette näidata mingid saavutused," rääkis Ukraina julgeolekunõukogu esimees raadiojaamale "Raadio Vabadus".

Venemaa alustas täiemahulist sissetungi Ukrainasse 2022. aasta 24. veebruaril.

Danilovi andmeil on okupantide peamine siht haarata enda kätte terve Donbass ehk Luhanski ja Donetski oblast kuni nende lääbepiirini. Tema sõnul tegelevad Vene üksused juba terve nädala ka sellega, et täpsemalt välja selgitada Ukraina kaitsepositsioonid Zaporižžja oblastis.

"Praegu toimub vägede koondamine. Meile on see teada ja me saame aru, mis Venemaal selles osas toimub," kinnitas Danilov.

Danilov: võit ei saabu kiiresti

Danilov tunnistas, et ei oska öelda, millal Ukraina sõja võidab.

"Kahjuks ma ei saa nimetada täpset kuupäeva, kas võit saabub homme või ülehomme. Ees ootab raske töö rindel, pikal alal, mis katab üle tuhande kilomeetri," rääkis Danilov intervjuus Raadio Vabadusele.

Tema sõnul seisab Ukrainal ees kogu riigi vabastamine Vene vägedest, sealhulgas ka Krimmi poolsaarel. "Ja kui keegi ütleb, et see on võimalik ära teha nädala või kahega, siis ma ei oleks nii optimistlik. Ma annan endale aru, et meil on sel aastal palju teha ," lisas Danilov.

Samas rõhutas Ukraina julgeolekunõukogu juht, et pöördepunkt sõjas on juba toimunud.

"Jah, see saab olema raske, me ei saa puhata, aga uskuge mind – kõik tuleb! Ootame ära. Raske aeg kestab vähemalt kuu või kaks, võib-olla ka kolm. Aga me peame selle tee ette võtma," rääkis Danilov.

Ukrainska Pravda meenutas, et Danilov ütles juba jaanuari algul, et näeb märke Venemaa ettevalmistustest alustada suuremat pealetungi veebruaris.

Uudistekanal Bloomberg teatas reedel Kremlile lähedal seisvatele allikatele viidates, et Venemaa uus pealetung võib alata veebruaris-märtsis, enne kui Ukraina saab kätte lääneriikide lubatud tankid.

Vene vägede rünnakus Donetski oblastis hukkus kolm tsiviilisikut

Kolm inimest sai surma ja vähemalt kaks haavata, kui Vene väed ründasid Kostjantõnivka linna elurajooni, ütles Donetski oblasti kuberner Pavlo Kõrõlenko.

Kõrõlenko sõnul said rünnakus pihta neli kortermaja ja hotell.

Kõrõlenko teatas varem, et viimase ööpäeva jooksul oli Vene vägede rünnakutes surma saanud neli tsiviilisikut ja vähemalt seitse vigastada.

Ukraina luure: Venemaa valmistub inforünnakuks Ukraina juhtide vastu

Lõhkemata rakett sõjaväljal. Autor/allikas: SCANPIX / EPA

Venemaa eriteenistused valmistavad ette infokampaaniat Ukraina poliitlise ja sõjalise juhtkonna diskrediteerimiseks, teatas Ukraina luure.

"Teadaolevalt käivitatakse lähiajal suuremahuline informatsioonilis-psühholoogiline erioperatsioon Ukraina sõjalis-poliitilise juhtkonna diskrediteerimiseks," teatas Ukraina luure reede õhtul sotsiaalmeedia vahendusel.

Ukraina luure andmetel plaanib Venemaa kahjustada Ukraina relvajõudude peastaabi ülema Serhi Šaptala, kaitseministri Oleksi Reznikovi, presidendi kabinetiülema Andri Jermaki, politseiülema Ivan Võgovski ja teiste mainet.

Muuhulgas näeb Vene eriteenistuste plaan ette fabritseeritud andmete paiskamist Ukraina ja rahvusvahelisse meediasse.

"Selle kõige eesmärk on külvata Ukraina kodanike ja rahvusvaheliste partnerite seas ebakindlust meie riigi kaitsevõimekuse suhtes. See peaks Vene eriteenistuste hinnangul tooma kaasa poliitilise ebastabiilsuse riigis ja vähendama usaldust Ukraina suhtes Putini-vastases koalitsioonis," öeldakse Ukraina luure teates.

Ukraina nõuab Ungari suursaadikult selgitusi Orbani sõnade kohta

Ukraina välisministeerium kutsub vestlusele Ungari suursaadiku, et see annaks selgitusi riigi peaministri Viktor Orbani solvavate sõnade kohta.

Ungari suursaadikut ootab ees avameelne vestlus seoses peaminister Orbani solvava ütlusega Ukraina pihta, teatas välisministeeriumi pressiesindaja.

Rahvusvahelise meedia teatel olevat Orban kohtumisel ajakirjanikega võrrelnud Ukrainat Afganistaniga ja öelnud, et see on "eikellegimaa".

"Viktor Orbani järjekordne halvustav väljaütlemine Ukraina aadressil. Sellised avaldused on meie jaoks kategooriliselt vastuvõetamatud. Budapest jätkab teadlikult Ungari-Ukraina suhete lõhkumise kursil, raskendades oluliselt edasist dialoogi kahe naabri vahel. Ungari saadik kutsutakse välisministeeriumisse," kirjutas Ukraina välisministeeriumi pressiesindaja.

Ukraina teatas ka, et jätab endale võimaluse ka muude sammude astumiseks.

Orban ütles, et ei usu Ukraina võitu ning et riik on tasapisi muutumas juhitamatuks ahervareks. Orbani sõnul on Ukrainat ründava Venemaa eesmärk muuta Ukraina juhitamatuks vareks, et Lääs ei saaks sellest rääkida kui oma võidust. Tema sõnul on Venemaal see juba õnnestunud ja nüüd on Ukraina sarnaselt Afganistaniga "eikellegimaa".

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 800 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas laupäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 125 510 (võrdlus eelmise päevaga + 800);

- tankid 3189 (+7);

- jalaväe lahingumasinad 6344 (+4);

- lennukid 293 (+1);

- kopterid 284 (+1);

- suurtükisüsteemid 2188 (+8);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 453 (+1)

- õhutõrjesüsteemid 221 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 1947 (+6);

- tiibraketid 796 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 5027 (+26);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 199 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.