Ukraina andmeil plaanib Venemaa lähiajal uut suurpealetungi

"Nad valmistuvad praegu maksimaalseks aktiivsuseks, arvestades seda, et need on nõukogude-aegsed inimesed, kes leiavad, et aastapäevaks peaks neil olema ette näidata mingid saavutused," rääkis Ukraina julgeolekunõukogu esimees raadiojaamale "Raadio Vabadus".

Venemaa alustas täiemahulist sissetungi Ukrainasse 2022. aasta 24. veebruaril.

Danilovi andmeil on okupantide peamine siht haarata enda kätte terve Donbass ehk Luhanski ja Donetski oblast kuni nende lääbepiirini. Tema sõnul tegelevad Vene üksused juba terve nädala ka sellega, et täpsemalt välja selgitada Ukraina kaitsepositsioonid Zaporižžja oblastis.

"Praegu toimub vägede koondamine. Meile on see teada ja me saame aru, mis Venemaal selles osas toimub," kinnitas Danilov.

Danilov: võit ei saabu kiiresti

Danilov tunnistas, et ei oska öelda, millal Ukraina sõja võidab.

"Kahjuks ma ei saa nimetada täpset kuupäeva, kas võit saabub homme või ülehomme. Ees ootab raske töö rindel, pikal alal, mis katab üle tuhande kilomeetri," rääkis Danilov intervjuus Raadio Vabadusele.

Tema sõnul seisab Ukrainal ees kogu riigi vabastamine Vene vägedest, sealhulgas ka Krimmi poolsaarel. "Ja kui keegi ütleb, et see on võimalik ära teha nädala või kahega, siis ma ei oleks nii optimistlik. Ma annan endale aru, et meil on sel aastal palju teha ," lisas Danilov.

Samas rõhutas Ukraina julgeolekunõukogu juht, et pöördepunkt sõjas on juba toimunud.

"Jah, see saab olema raske, me ei saa puhata, aga uskuge mind – kõik tuleb! Ootame ära. Raske aeg kestab vähemalt kuu või kaks, võib-olla ka kolm. Aga me peame selle tee ette võtma," rääkis Danilov.

Ukrainska Pravda meenutas, et Danilov ütles juba jaanuari algul, et näeb märke Venemaa ettevalmistustest alustada suuremat pealetungi veebruaris.

Uudistekanal Bloomberg teatas reedel Kremlile lähedal seisvatele allikatele viidates, et Venemaa uus pealetung võib alata veebruaris-märtsis, enne kui Ukraina saab kätte lääneriikide lubatud tankid.