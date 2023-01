EKRE lubab laenude ja tulumaksu sidumist laste arvuga

Tallinnas hotellis Hestia Hotel Europa peetud kogunemisel esitles 2023. aasta parlamendivalimiste programmi erakonna esimees Martin Helme.

Helme sõnul on Reformierakonna ja Kaja Kallase valitsus viinud Eesti kõige rängema hinnatõusuga riigiks Euroopas: "Eesti pensionid on seevastu jätkuvalt Euroopa ühed madalamad. Alla keskmist pensionit saavad inimesed peavad valima söögi ja sooja vahel, ei suuda välja osta oma ravimeid. Alla keskmist pensioni saab Eestis veerand miljonit inimest."

EKRE valimisprogramm näeb seetõttu hinnatõusu kompenseerimiseks ette aastas ühe lisapensioni maksmist keskmisest madalamat pensioni saavatele pensionäridele ja pensioni tõstmist nelja aasta jooksul 1200 eurole, teatas erakonna pressiteenistus.

EKRE lubab siduda kodulaenu, õppelaenu ja tulumaksu laste arvuga

Noortele peredele pakub EKRE meetmete paketti, et laste saamist ei lükataks majanduslikel põhjustel kaugesse tulevikku.

"Peale selle, et me kavatseme tõsta peretoetusi ja vanemahüvitisi ning vähendada lasteaia kohatasu, kavatseb EKRE luua soodsa kodulaenu ja kustutada sellest neljandiku iga uue lapse sünniga," ütles Helme erakonna valimisprogrammi esitlusel.

Programmi kohaselt kustutataks õppelaen pooles ulatuses, kui peres on üks laps ning täies ulatuses, kui peres on kaks või rohkem last. Lisaks soovib EKRE toetada noori peresid tulumaksusoodustusega, vähendades tulumaksu veerandi ehk 5 protsendipunkti võrra iga peres kasvava lapse pealt mõlemal tööl käival vanemal.

EKRE lubab käibemaksu alandada

EKRE valimisprogramm näeb ette toiduainetele ja ravimitele käibemaksu soodusmäära kehtestamise ning diislikütuse, bensiini ja gaasi aktsiisi langetamise Euroopa Liidu miinimumini. Lisaks soovib erakond tuua elektri hinna 3 sendi lähedale kWh eest.

Erakond tahab langetada ravimite soodusmäära praeguselt 9 protsendilt 5 protsendile ning toiduainete käibemaksu praeguselt 20 protsendilt 5 protsendile.

Lisaks sellele, et maksulangetus toob alla toidu, ravimite ja kütuste hinnad, parandades nii inimeste elujärge, aitavad madalamad maksud ergutada majandust ning annavad meie ettevõtetele konkurentsieelise välisturgudel, ütles Helme.

"See omakorda toob kaasa majanduskasvu, mis võimaldab tõsta inimeste palkasid ja teenida paremat tulu välisturgudel, mis suurendab kiiresti ka maksulaekumisi. Nägime ka oma varasemate maksualanduste puhul, et väiksem maks ei toonud kaasa mitte väiksemat maksulaekumist, vaid vastupidi," ütles EKRE esimees.

EKRE viib elektri hinna 3 sendi juurde

Elektri hinna allatoomiseks lubab EKRE võtta elektri hinnast välja CO2 kulu, mis moodustab hinnast umbes poole ning langetada kaevandamis- ja keskkonnatasusid, mis moodustab alles jäänud hinnast umbes poole.

Helme juhtis tähelepanu, et EKRE valitsuse ajal müüs Eesti Energia elektrit hinnaga veidi üle 3 sendi kWh eest ning teenis ikkagi 20 miljonit eurot kasumit.

"Me kavatseme lõpetada Eesti Energia kasumi kaudu riigieelarvesse raha kantimise, tagades, et firma on finantsiliselt jätkusuutlik, kuid elektrit müüakse tootmishinna ja kapitalikulu arvestades, mitte ülikasumit taotledes," ütle Helme.

Kui seetõttu hind langeb, vähendab see omakorda hinnale lisanduvat käibemaksu, mistõttu saabki lõpphind tarbijale olla taas 3 senti kWh, selgitas erakond, lubades Eesti tarbijale tagada Euroopa soodsaima hinnaga elektri ja kütused.

EKRE välistab rohepöörde

EKRE teatab oma programmis, et ei nõustu "hullumeelse rohepöördega, mis teeb meie inimesed ja ettevõtted vaeseks".

Lisaks lubab erakond võimule saades käivitada Eesti Energia Narva jaamades kolm seisvat plokki, mis toovad turule juurde 500 MW tootmist ja tagavad Eesti tiputarbimise vajaduse. Eleringile kuuluva Kiisa gaasijaama tahab EKRE muuta eraldi tootmisettevõtteks ning tuua selle toodang turule.

Samuti lubab EKRE alustada ettevalmistusi ohutu tuumaenergia kasutuselevõtuks.

Erakond soovib ka neljarealiste maanteede väljaehitamist Tallinnast Tartusse, Pärnusse ja Narva ning lubab lõpetada Rail Balticu projekti, arendades selle asemel senist raudteevõrku.

EKRE: rahvuskodu päästavad konservatiivid

Helme väitis valimisprogrammi tutvustades, et kui järgmised neli aastat jätkub Reformierakonna poliitika, on nii Eesti riik kui ka rahvas hävinemisohus, kuna praegune valitsus on probleeme võimendanud ja teiste riikidega võrreldes kannatab Eesti palju rängemalt nii hinnatõusu, immigratsiooni kui sõjaohu suurenemise all.

Kui valimistel saavad võimule Reformierakond, Eesti200 ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond, siis jätkub Helme sõnul "Eesti põhiseadusele vilistamine, eesti rahva sündimuse kahanemine, immigrantide sissevool, kodumaise majanduse väljasuretamine, sõnavabaduse piiramine vihakõneseadustega, inimeste tühistamine ja reformierakondlikult ülbe suhtumine tavainimestesse".

"Kui valitsusse pääsevad rahvuslikud erakonnad, siis suudame vaesumise ja mandumise peatada. Just seetõttu on meie erakonna loosung neil valimistel "Päästame Eesti!"," teatas ta.

EKRE ei räägi, kust raha tuleb

EKRE valimisprogrammis ei ole rohkete maksukärbete, toetuste suurendamise ning muude riigieelarvet koormavate sammude kõrval toodud välja seda, kuidas neid kõiki finantseeritakse.

Tulude kasvu peaks erakonna hinnangul tooma maksukärbete tõttu suurenev majanduskasvu.

"Kui kasvab ettevõtete tootlikkus ja rahvusvaheline konkurentsivõime, kasvab ka inimeste palk ja ostujõud ning riigi eksporditulu – see omakorda võimaldab rahastada haridust, tervishoidu, kultuuri, riigikaitset ja tõsta pensione," on ainus viide võimalike tulude kasvu allikale.

EKRE volikogusse kuuluvad erakonna auesimees, esimees ja aseesimehed, erakonna parlamendiliikmed, kongressil valitud volikogu liikmed, ühenduste esimehed ning maakonna- ja linnaühenduste esimehed. Maakonna- ja linnaühenduste volitusel kuulub täiendavalt volikogusse üks esindaja iga 300 liikme kohta.

EKRE ei olnud seni ainsa suurema erakonnana seni veel oma valimisprogrammi avaldanud.