GALERII: EKRE volikogu kinnitas valimisprogrammi

Tallinnas hotellis Hestia Hotel Europa peetud kogunemisel esitles 2023. aasta parlamendivalimiste programmi erakonna esimees Martin Helme.

Helme sõnul on Reformierakonna ja Kaja Kallase valitsus viinud Eesti kõige rängema hinnatõusuga riigiks Euroopas: "Eesti pensionid on seevastu jätkuvalt Euroopa ühed madalamad. Alla keskmist pensionit saavad inimesed peavad valima söögi ja sooja vahel, ei suuda välja osta oma ravimeid. Alla keskmist pensioni saab Eestis veerand miljonit inimest."

EKRE valimisprogramm näeb seetõttu hinnatõusu kompenseerimiseks ette aastas ühe lisapensioni maksmist [kuni] keskmist pensioni saavatele pensionäridele ja pensioni tõstmist 1200 eurole, teatas erakonna pressiteenistus.

"Pensionite kasv on riigieelarve jaoks suur väljakutse, ent EKRE majanduspoliitika tulemusel pöörame majanduse tõusule ja parandame ettevõtete tootlikkust ja ekspordivõimet. Üldise palgatõus ja maksulaekumiste paranemine võimaldab tõsta keskmise pensioni järgmise nelja aasta jooksul 1200 euroni, mis moodustab juba ligi 70 protsenti Soome keskmisest pensionist," teatas erakond.

Kodulaenu, õppelaenu ja tulumaksu sidumine laste arvuga

Eesmärgiga jääda rahvusena püsima pakub EKRE noortele peredele meetmete paketti, et laste saamist ei lükataks majanduslikel põhjustel kaugesse tulevikku, ütles Helme erakonna valimisprogrammi esitlusel.

"Peale selle, et me kavatseme tõsta peretoetusi ja vanemahüvitisi ning vähendada lasteaia kohatasu, kavatseb EKRE luua soodsa kodulaenu ja kustutada sellest neljandiku iga uue lapse sünniga," ütles Helme.

"Plaanis on kustutada õppelaen pooles ulatuses, kui peres on üks laps ning täies ulatuses, kui peres on kaks või rohkem last. Toetame noori peresid tulumaksusoodustusega, vähendades tulumaksu veerandi ehk 5 protsendipunkti võrra iga peres kasvava lapse pealt mõlemal tööl käival vanemal," teatas erakonna esimees.

Helme sõnul võimaldavad need soodustused noortel peredel kiiremini jalad alla saada ning mitte lükata laste saamist kaugesse tulevikku või sellest majanduslikel põhjustel sootuks loobuda.

"Rahvastikuteadlased kinnitavad, et meie rahvas on hääbumiskursil, eestlaste praegune sündimus ei taga meie rahvuse püsimajäämist. Eriti järsult on sündimus langenud viimasel kahel aastal, põhjuseks majandusliku ebastabiilsuse kasv ning peretoetuste ja vanemahüvitiste reaalväärtuse kahanemine," ütles Helme.

"Probleemiks on ka esimese lapse saamise jätkuv edasilükkamine. Alates 2012. aastast on igal aastal kasvanud esimest last saava ema keskmine vanus. Samas näitavad küsitlused, et Eesti pered soovivad rohkem lapsi, kui neil on. EKRE tahab, et ükski laps ei jääks majanduslikel põhjustel sündimata," teatas Helme.

EKRE volikogusse kuuluvad erakonna auesimees, esimees ja aseesimehed, erakonna parlamendiliikmed, kongressil valitud volikogu liikmed, ühenduste esimehed ning maakonna- ja linnaühenduste esimehed. Maakonna- ja linnaühenduste volitusel kuulub täiendavalt volikogusse üks esindaja iga 300 liikme kohta.

EKRE ei olnud seni ainsa suurema erakonnana seni veel oma valimisprogrammi avaldanud.