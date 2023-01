Petr Pavel on võitmas Tšehhi presidendivalimisi

Tšehhi presidendivalimisi on võitmas sõltumatuna kandideeriv erukindral ning tugevalt läänemeelne Petr Pavel, näitavad laupäeval toimuva hääletuse esialgsed tulemused.

Kui 87,5 protsenti valimisringkondadest oli tulemuse edastanud, oli Pavel poolt andnud 56,9 ja Babiši poolt 43,1 protsenti hääletamas käinutest.

Tšehhi peaminister Petr Fiala juba õnnitles Pavelit võidu puhul.

Kui 50 protsenti valimisringkondadest olid oma tulemused edastanud, oli Paveli poolt andnud hääle 54,9 ja endise peaministri Andrei Babiši poolt 45,1 protsenti hääletajatest.

Prognooside järgi peaks Pavel, kelle edu ennustasid ka valimiseelsed küsitlused, võitma rohkem kui kümne protsendipunktise eduga.

Pavelil on nii Nõukogude aja kui ka Lääne sõjaline haridus, ta on teeninud rahumissioonidel ja kuulunud NATO peasekretäri nõustavasse sõjalisse komiteesse.

Pavel on lubanud, et Tšehhi jääb kindlasti Euroopa Liidu ja NATO liikmeks ning on olnud ka Ukrainale antava abi tugev toetaja.

Teine kandidaat Babiš on protesteerinud paremtsentristliku valitsuse tegevuse vastu ning tema läänemeelsus pole nii tugev kui Pavelil. Lisaks on tal sõbralikud suhted Ungari liidri Viktor Orbaniga.