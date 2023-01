Saaremaal jätkub detsembrilume tagajärgedega tegelemist kevadeni

Detsembris, kui teedemeestel tuli tegelda esmajärjekorras lumelükkamisega ja murdunud puudest teede puhastamisega, polnud aega tegelda peenviimistlusega, ehk murdunud oksad lükkas sahk reeglina lumevalli või kraavi.

Nüüd, kui lumest on järele jäänud vaid vett täis kraavid teede servades, on rohkem aega ka okste koristamiseks. Teedemeestel tuleb kontrolliks ja koristamiseks läbi sõita enamus 1100 Saaremaa riigiteedest.

"Neid kahjusid me praegu likvideerime ja likvideerime ilmselt päris kevadeni välja. Läbi tuleb meil käia praktiliselt kõik 1100 kilomeetrit, kus vähem, kus rohkem. Aga Lääne-Saaremaal on mitu korda rohkem seda materjali. See on ettenägematu kulu. Seda ei ole arvestatud hankelepingutes ja eks me sellel teemal kindlasti suhtleme ka transpordiametiga, vaatame, mis nemad arvavad asjast ja mis võimalused neil on," lausus Saaremaa teemeister Jüri Lember.

Kohati võib kilomeetri kohta murdunud oksi kraavides olla suurusjärgus mõnes majapidamises aastas kuluva küttepuude kogus. Ja kui oksad veavad teemehed teealalt küll metsa, kust need kukkunud on, siis suuremad oksad või puud laasitakse korralikult kraavis ära ja jäetakse maaomanikule.

Ja kui näiteks teealast väljapoolt kasvava puu oksad ulatuvad tee kohale, siis teehooldajad peavad ja tohivad ära võtta kuni viie–kuue meetri kõrgusel olevad oksad.

"Tee koridor kõrgusega kuskil viis meetrit peab olema puhas ja see on meie teha. Siis (kui oksad on kõrgemall) ei ole teha midagi, siis ootame, millal tuleb järgmine lumi ja alla vajutab," ütles Lember.