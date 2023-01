Iraani laskemoonatehast tabas droonirünnak

Isfahani kubermangu julgeolekuülema asetäitja Mohammad Reza Jan-Nesari ütles uudisteagentuurile Fars, et ühes kaitseministeeriumiga seotud sõjaväekeskuses toimus plahvatus, mis tekitas mõningaid vigastusi, aga inimohvreid ei olnud, vahendasid The Guardian ja CNN.

Iraani kaitseministeerium väitis, et droonirünnak ebaõnnestus - ühe drooni tulistas alla õhutõrje ja kaks lendasid õhku, kui nad kaitselõksudesse sattusid. Töökoja katus sai väikse kahjustuse.

Riiklik uudisteagentuur IRNA teatas hiljem, et plahvatuse põhjustasid väikesed droonid.

Uudislugudes oli näha pärast plahvatust kohapeal päästeautosid ja teisi hädaolukorraga seotud sõidukeid.

Tehas asub Teheranist umbes 440 kilomeetrit lõuna pool.

Põlema süttis ka naftatöötlemistehas

Mõningate teadete kohaselt tabas Iraani mõne tunni jooksul aga mitu droonirünnakut. The Guardian ei saanud neid teateid kinnitada, kuid Iraani uudisteagentuur IRNA teatas põlengust naftatöötlemistehases Tabrizi linnas, öeldes, et üks inimene sai vigastada. Seal ei öeldud, mis tulekahju põhjustas või kas see oli seotud Isfahanis toimunud intsidendiga.

Sotsiaalmeedias levivad erinevad videod erinevatest väidetavatest rünnakutest militaartaristule Iraanis.

Explosions across Iran at military objects, oil refinery, ammunition & drone factory. When you are a military ally of Russia, supplying it with drones and missiles to attack Ukrainian cities and civilian infrastructure, don't be surprised. pic.twitter.com/sjJvVRsGcx