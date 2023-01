Iraani meedia: riiki tabas droonirünnak laskemoonatehase vastu

Isfahani kubermangu julgeolekuülema asetäitja Mohammad Reza Jan-Nesari ütles uudisteagentuurile Fars, et ühes kaitseministeeriumiga seotud sõjaväekeskuses toimus plahvatus, mis tekitas mõningaid vigastusi, aga inimohvreid ei olnud, vahendasid The Guardian ja CNN.

Iraani kaitseministeerium väitis, et droonirünnak ebaõnnestus - ühe drooni tulistas alla õhutõrje ja kaks lendasid õhku, kui nad kaitselõksudesse sattusid. Töökoja katus sai väikse kahjustuse.

Riiklik uudisteagentuur IRNA teatas hiljem, et plahvatuse põhjustasid väikesed droonid.

Uudislugudes oli näha pärast plahvatust kohapeal päästeautosid ja teisi hädaolukorraga seotud sõidukeid.

Tehas asub Teheranist umbes 440 kilomeetrit lõuna pool.

Mõningate teadete kohaselt tabas Iraani mõne tunni jooksul aga mitu droonirünnakut. The Guardian ei saanud neid teateid kinnitada, kuid Iraani uudisteagentuur IRNA teatas põlengust naftatöötlemistehases Tabrizi linnas, öeldes, et üks inimene sai vigastada. Seal ei öeldud, mis tulekahju põhjustas või kas see oli seotud Isfahanis toimunud intsidendiga.

Iisrael on pikka aega ähvardanud sõjategevusega Iraani vastu, kui Washingtoni ja Teherani vaheliste kõnelustega ei õnnestu päästa 2015. aasta tuumalepet. Iisrael väidab, et Iraan soovib arendada tuumarelvi. Teheran eitab seda.