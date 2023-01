Narva soovib tihedamat rongiliiklust Tallinnasse ja Tartusse

Nädala algul lisandus Tallinn-Narva liinile veel üks Elroni reisirong ja rongiühendus pealinnaga toimib viis korda päevas. Narvale on see hea uudis, sest nüüd pääseb Tallinnast Narva ja tagasi ka peale tööpäeva lõppu. Kuid sellest ei piisa, sest sõitjaid on palju.

Narva linnapea Katri Raik ütles ERR-ile, et lisaks Tallinnale tahavad narvakad kiiret raudteeühendust ka Tartuga.

"Meile on oluline, et rongid oleksid pikemad. Rongid on väga, väga täis, oma reisi peab plaanima neli-viis päeva ette, kui sa tahad esimeses klassis sõita. Ja tuleb parandada ühendust Narva ja Tartu vahel. Nagu me teame, on populaarne õppima minna Tartu Ülikooli ja oluline, kuidas siis Tapal ümberistumise aeg oleks lühem või kuidas oleks siis võimalik osta ühte piletit, mitte kahte piletit. Nii et selline rongiliikluse mugavus Narva ja Tartu vahel on teine teema," lausus Raik.

Elroni müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo ütles, et Narvast pääseb rongiga Tartusse viis korda päevas. Kolme rongi ümberistumise ajaks Tapa jaamas on kümmekond minutit. Kahe rongi puhul võib ooteaeg olla paarkümmend minutit kuni tund ja see on parim, mida tema sõnul Elron praegustes oludes pakkuda saab.

"Kogu Eesti raudtee on peaae üheteeline. Väljumisaegade valik on väga väike, rong saab sõita sellisel ajal, et teine rong saaks ka mööda ja me ei saa neid suvaliselt käima panna nagu busse maanteel,. Ümberistumise võimalused on täna kindlasti paremad, kui nad üldse kunagi on olnud. Ja tulevikus, eks mida tihedamaks liiklus läheb, seda rohkem siis ümberistumise võimalusi ka tekib," kommenteeris Kongo.

Tallinna-Narva liinil oodatakse järgmisi täiendavaid ronge paari aasta pärast, kui Tartu liinilt vabanevad rongid Narva suunale saadetakse.

"Paari aasta pärast on sõiduplaan tihedam, kui ta on täna. On seal siis kuus, seitse või kaheksa rongi, ikkagi vastavalt sellele, kuidas ka nõudlus kaasa tuleb. Aga selge on, et liiklust kindlasti on meil plaanis tihendada," sõnas Kongo.

Ronnie Kongo sõnul oleneb uute rongide lisamine taristu arengust ja rahast, sest rongide ostu toetab riik, ronge pikendada Ronnie Kongo sõnul ei saa.

"Rong on tervik. On võimalik kaks rongi kokku haakida, aga selleks on ka meil vaja täiendavat rongi, ehk täna lihtsalt ei ole neid ronge. Eestis on ronge väga, väga vähe," ütles Kongo.

Narva-Tallinna rongisuuna elektrifitseerimine ja uute elektrirongide saabumine Narva liinile peaks teoks saama 2027. aastal. Mullu kasutas Tallinna-Narva liinil sõitvaid ronge 600 000 reisijat, ehk kolmandiku võrra rohkem kui aasta enne seda.