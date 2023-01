Harjumaal hukkus vastu puud sõitnud kaubikus kaks inimest

Häirekeskus sai öösel veidi pärast kella üht teate, et Lääne-Harju vallas Kersalu külas on kaubik Ford Transit sõitnud vastu puud. Kokkupõrge oli sedavõrd tugev, et sõidukis olnud mõlemad kaasreisijad, 36-aastane ja 45-aastane mees hukkusid sündmuskohal.

Põhja prefektuuri operatiivjuhi Taavi Kirsi sõnul ei olnud meestel esialgsetel andmetel turvavööd kinnitatud.

Autot juhtinud 28-aastane naine kandis turvavööd ja pääses kergemate vigastustega.

"Oleme teinud kindlaks, et naisel puudus juhtimisõigus. Tema võimalik joove on veel tuvastamisel," lausus Kirss.

Juhtunu täpsemad asjaolud selgitatakse välja kriminaalmenetluses.