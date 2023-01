Uus nädal algab vihma- ja lörtsisajuga

Esmaspäeval sajab lörtsi ja vihma, tuul on puhanguti tugev ja õhutemperatuur nullist kuni paari plusskraadini.

Eelolev öö tuleb pilvine. Saartel vihmana algav sadu liigub kiiresti mandrile. Lääne-Eestis sajab vihma ja lörtsi, Ida-Eestis lörtsi ja lund. Ajuti on sadu tugev ja tuiskab. Teedel on ka jäiteoht, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tuul puhub edelast- ja lõunast 8-16, puhanguti kuni 23 m/s. Õhutemperatuur on idapoolsetes maakondades nullilähedane, läänepoolsetes 1-3 kraadi.

Ka hommikul on taevas pilves. Sajab lörtsi ja vihma, kohati ka lund ning tuiskab. Jäiteoht teedel püsib. Tuul on edelast 7-16, puhanguti kuni 22 m/s. Termomeeter näitab ida pool peamiselt nulli, lääne pool 1-2 kraadi.

Päeval on pilvede vahel paiguti ka selgimisi, kuid jätkuvalt sajab lörtsi ja vihma, ida pool kohati ka lund. Keskpäeval saartelt alates sadu lakkab. Edelatuul puhub 7-16, puhanguti kuni 20 m/s, kuid päeva jooksul aeglaselt nõrgeneb ja õhtuks pöördub saartel läände. Õhutemperatuur on 0-3 kraadi vahel ning teedel on jätkuvalt jäiteoht.

Teisipäev tõotab tulla sajuta, kuid kolmapäevast alates on taas oodata sademeid, mis langevad alla peamiselt lörtsi või lumena. Õhutemperatuuri keskmine langeb küll kesknädalast alates pigem miinuspoolele, kuid nullist väga kaugele siiski ei liigu. Esmaspäevane raevukas tuul tõmbab aga tuure maha ning nädala teine pool jätkub nõrga kuni mõõduka tuulega.