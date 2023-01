Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles pühapäeval oma igaõhtuses pöördumises, et Venemaa üritab sõda pikendada ja Ukraina väed ära kurnata. Ukraina peastaap teatas pühapäeva õhtul, et Vene väed jätkavad Lõmani, Bahmuti ja Avdijivka ründamist. Mujal üritavad Vene väed oma positsioone säilitada.

Oluline pühapäeval kell 5.55:

- Zelenski: Venemaa üritab Ukraina väed ära kurnata;

- Ukraina: Venemaa jätkab Harkivi pommitamist;

- Stoltenberg tahab, et Lõuna-Korea suurendaks sõjalist toetust Ukrainale;

Zelenski: Venemaa üritab Ukraina väed ära kurnata

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles pühapäeval oma igaõhtuses pöördumises, et Venemaa üritab sõda pikendada ja Ukraina väed ära kurnata.

"Teeme kõik, et kahjustada Vene okupantide ründamise võimekust. On oluline, et meie partnerid säilitaksid kaitsetoetuse dünaamika. Tarned ja selle kiirus saab olema üks selle sõja võtmetegureid. Venemaa tahab sõda pikendada ja meie väed ära kurnata," ütles Zelenski.

Zelenski sõnul on olukord rindel keeruline.

"Bahmut, Vuhledar ja teised Donetski piirkonnad on Vene rünnakute all. Nad üritavad pidevalt meie kaitsest läbi murda, nad ei hooli kaotustest," lisas Zelenski.

Ukraina peastaap teatas pühapäeva õhtul, et Vene väed jätkavad Lõmani, Bahmuti ja Avdijivka ründamist. Mujal üritavad Vene väed oma positsioone säilitada.

Mõttekoda Sõjauuringute Instituut (ISW) kirjutas, et Vene regulaararmee väed vahetavad tõenäoliselt välja kurnatud palgasõdurite rühmituse Wagner üksused, et jätkata pealetungi Donetski oblastis Bahmutis. ISW teatel tegutsevad Bahmuti ümbruses nüüd ka Venemaa õhudessantväed.

ISW hinnangul plaanivad Vene väed alustada pealetungi Luhanski oblastis. ISW tõi välja, et mõlemad pooled peavad arvestama kevadel veel ka porise ilmaga. Porine ilm muudab mehhaniseeritud vasturünnakud palju keerulisemaks.

Ukraina: Venemaa jätkab Harkivi pommitamist

Harkivi oblasti kuberner Oleg Sõnehubov teatas esmaspäeva varahommikul, et Vene väed jätkavad Harkivi linna pommitamist. Kuberneri sõnul sai üks inimene surma ja kolm vigastada, vahendas The Kyiv Independent.

Kolm inimest hukkus ja kuus sai vigastada, kui Venemaa korraldas pühapäeval rünnaku Hersoni linnale, teatasid kohalikud võimud.

Stoltenberg tahab, et Lõuna-Korea suurendaks sõjalist toetust Ukrainale

NATO peasekretär Jens Stoltenberg külastas Lõuna-Koread ja kutsus Souli üles suurendama sõjalist toetust Ukrainale. Stoltenberg mainis, et Ukraina vajab juurde laskemoona, vahendas Reuters.

NATO liige Poola on otsustanud osta Lõuna-Korealt üle 1600 tanki ja haubitsa ning peaaegu 50 hävituslennuki. Lõuna-Korea relvastuse müük Poolale aitab kaude ka Ukrainat, kuna Poola asendab sedasi osa Ukrainale annetatud relvastust. Siiski on Lõuna-Korea vältinud Ukrainale surmava relvastuse andmist nii majanduslikel põhjustel kui ka Põhja-Korea ja Venemaa soojade suhete tõttu.