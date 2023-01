Aserbaidžaan viis suursaatkonna töötajad Iraanist ära

Lennuk, kus olid saatkonna töötajad ja nende lähedased, maandus pühapäeva õhtul Bakuus. Bakuusse viidi ka turvamehe surnukeha, kes suri rünnaku tõttu. vahendas Interfax.

"Viini konventsiooni kohaselt vastutab julgeoleku eest riik, kus saatkond asub. Seetõttu vastutab terrorirünnaku eest Iraan," teatas Aserbaidžaani asevälisminister Khalaf Khalafov.

Khalafovi sõnul jätkab Aserbaidžaani esindus Tabrizis oma tegevust. Tema sõnul on Bakuu korduvalt teatanud Iraanile, et Teheran peab Aserbaidžaani saatkonna julgeolekut tugevdama. Khalafov märkis, et viimane vahejuhtum kahjustab tõsiselt Bakuu ja Teherani omavahelisi suhteid.

27. jaanuaril toimus rünnak Aserbaidžaani saatkonnas, kus relvastatud ründaja tappis saatkonna turvateenistuse juhi. Mitu saatkonna töötajat sai vigastada. Aserbaidžaani president Ilham Alijev nimetas toimunut terroriaktiks.