Otse kell 12: riigikogu erikomisjon arutab Estonia huku uurimise seisu

Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon peab esmaspäeval erakorralise istungi, et käsitleda parvlaev Estonia huku uurimist ja rahastamist ning sellega seoses esile kerkinud probleeme. Kell 12 algavat avalikku istungit näeb otsepildis ERR-i portaalis.

Erikomisjoni istungile on kutsutud rahandusminister Annely Akkermann, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kantsler Ahti Kuningas, ohutusjuurdluse keskuse juhataja Rene Arikas, keskuse juhina veebruaris tööd alustav Märt Ots ning riigikontrolör Janar Holm.

Eesti, Soome ja Rootsi ohutusjuurdlusasutused on äsja valmis saanud esialgse hindamise vahearuande, samuti on ametist lahkuv Eesti Ohutusjuurdluse Keskuse (OJK) juhataja Rene Arikas välja tulnud tõsiste etteheidetega, mille kohaselt on majandus- ja kommunikatsiooniministeerium sekkunud keskuse sõltumatusse.

"Keskuse juhataja saatis eelmisel nädalal riigikogu juhatusele kirja, kus informeeris keskuse tegevuse ja ohutusjuurdluse takistamisest, tegevuse pärssimisest ja seaduste rikkumisest. Ohutusjuurdluse keskusele on seadustega antud sõltumatus ohutusjärelevalve tegemisel ning kui on tõstatatud kahtlus, et ministeerium sellesse sekkub, siis võtame seda väga tõsiselt," ütles erikomisjoni esimees Tõnis Mölder.