Eesti Gaas langetab gaasi hinda alla riigi kompensatsioonitaseme

Jaanuaris müüs Eesti Gaas kodutarbijatele maagaasi hinnaga 1,75 eurot kuupmeetri eest koos käibemaksuga, veebruarist plaanis ettevõte langetada selle 1,25 eurole.

"Soe talv, täis mahutid ja uued tarneteed on toonud gaasi maailmaturuhinna tagasi sõjaeelsele hinnatasemele, see võimaldab meil langetada kodukliendi müügihinda algselt lubatust rohkem. Esimest korda on gaasi hind jõudnud ka alla oktoobris kehtima hakanud energiahüvitiste taseme, mis võimaldab riigil kulusid kokku hoida," ütles Eesti Gaasi juhatuse esimees Margus Kaasik.

Kaasiku sõnul on ka vahepeal alternatiivseid kütuseid kasutanud ärikliendid pöördumas tagasi maagaasile.

Riik kompenseerib 2022. aasta oktoobrist käesoleva aasta märtsini 80 protsenti kuu keskmise gaasihinna sellest osast, mis ületab käibemaksuta 80 eurot megavatt-tunni (MWh) kohta ehk 0,7744 eurot kuupmeeter.

Hollandi börsil TTF kaubeldi esmaspäeval maagaasi veebruari tulevikutehingutega hinnavahemikus 54-57 eurot megavatt-tunnist.