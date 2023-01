Abielusõlmimise õigus võib laieneda erasektorisse

Seda, kas ja kuidas abielu sõlmimisega seotud reegleid muuta, hakatakse alles analüüsima. Aga vajadus teenusepakkujate ringi laiendada on olemas, usub siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna nõunik Mari Käbi.

"Meie soov on, et abiellujatele oleks nende abielu sõlmimise päev selline, nagu nad tahavad," ütles Käbi. "Kui nad tahavad näiteks kindlal kuupäeval või väga kindlas kohas abielu sõlmida, siis alati ei ole kohalikul omavalitsusel, notaril või vaimulikul, kes täna abielusid sõlmivad, võimalik neile soovidele vastu tulla," selgitas Käbi.

Sestap tellibki ministeerium analüüsi, kus uuritaks vähemalt kolme Eestile sarnase riigi praktikaid ja pakutakse, milliseid mõtteid saaks meile üle võtta.

"Kuidas abielu sõlmimise protsess hakkaks üldiselt välja nägema, millised muudatused tuleks abiellujate jaoks kaasa, millised muudatused tuleksid ametnike jaoks kaasa," loetles Käbi uurimisküsimusi, mis veel vastust ootavad.

Ühtlasi võiks analüüsist välja tulla, kuidas tagada pikaajaline huvi ehk stabiilne turg erasektori jaoks ning missuguste kuludega peavad arvestama nii ettevõtjad kui riik. Samas usutakse siseministeeriumis, et kui abielu saaks sõlmida näiteks pulmaisa, kes on niikuinii tseremooniaga seotud, säästaks see kokkuvõttes nii ametnike kui abiellujate koormust.

Tallinna perekonnaseisuametis muudatuseks vajadust ei nähta

Pea pooled Eesti abieludest sõlmib Tallinna perekonnaseisuamet. Läinud aastal tähendas see 2575 abielu. Ameti ruumidest välja kutsuti Tallinna ametnikke mullu vaid 108 korral, mis sest, et Tallinna perekonnaseisuameti juhataja asetäitja Kristi Kaili sõnul ollakse valmis minema kõikjale üle Eesti ning seda ka riigipühadel ja pühapäevadel.

"Meie abielusõlmimise õiguse laiendamise vajadust otseselt ei näe, kuna üldjuhul oleme saanud kõikide abiellujate soovidele vastu tulla," ütles Kail.

Omavalitsuseti on väljasõitude hinnad üsna erinevad. Tallinna ametnikud liiguvad linna piires 400 euro eest. Tartust ollakse valmis selle raha eest üle kogu maakonna sõitma ja linna sees tehakse töö ära poole odavamalt. Narva ja Viljandi ametnikud sõlmivad linna piires abielu 150 euro eest ja maakonna piires 350 euro eest. Kes aga tahab ametnikku väljapoole maakonna piire kutsuda, sellel tuleb arvestada üldjuhul 600 euroga, Tallinnast pärit ametnike puhul isegi 700 euroga.

Kristi Kail rõhutas samas, et lisaks 65 perekonnaseisuametnikule võivad abielu sõlmida ka 88 notarit ja 108 vaimulikku. Tema sõnul tuleb meeles pidada ka abielu sõlmimisega seotud vastutust.

"Väga oluline on ju ametniku oskus selgitada abiellujatele juriidilisi asjaolusid. Näiteks varasuhte valik, nime valik, dokumentide vahetamine," tõi Kail näiteid.

Mari Käbi ütles samuti, et abielu sõlmimise kvaliteet ja usaldusväärsus ei tohi muudatusega kannatada. "Kindel on see, et inimene, kes hakkab abielu sõlmima, peab saama ka riigi poolt koolitatud ja testitud," kinnitas Käbi.