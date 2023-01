Tartu linna ja Emajõe lodjaseltsi suhted läksid korralikult sassi

Uue lodjakoja ehitamise eel andis Tartu linn Madruse 24 kinnistu Emajõe lodjaseltsile materjalide hoidmiseks. Nüüd, kui leping on läbi, väidab linn aga, et toime on pandud mitmeid õigusrikkumisi.

"Kõige olulisem rikkumine on, et ehitised on püstitatud, paigaldatud Emajõe kalda ehituskeeluvööndisse. See on vöönd, kuhu mingisugust ehitist ehitada, püstitada ei või," ütles Tartu ehitusjärelevalve juht Andres Aint.

Emajõe lodjaseltsi juht Priit Jagomägi ütles, et linnaga on pidevalt suheldud ja varem pole keegi ühtegi probleemi esile toonud. Samuti märkis Jagomägi, et tegemist ei ole ehitistega.

"Meie nägemuses on pigem tegemist ajutiste nii-öelda katusealuste ja soojakutega, mis ehitusseaduse alla ei tohiks minna. Meil on vaja materjalid ja muud asjad ikkagi kuskil katuse all ladustada," lausus Jagomägi.

Lisaks ebaseaduslikele ehitistele on linna sõnul teisigi rikkumisi ja ühtegi luba linnalt saadud pole.

"Esiteks see maa-ala, mis kasutusse võeti, oli oluliselt suurem, kui linn oli kunagi lubanud, ja teiseks on lodjaselts andnud sedasama kinnistut või kinnistu osa kasutusele ka kolmandatele isikutele. Teised võimalikud rikkumised, mida linn praegu menetleb, on seotud keskkonnaküsimustega: ohtlikud jäätmed, prügi, ehitusjäätmete ladestamine kinnistule, ebaseaduslik raie," rääkis Tartu linnasekretär Jüri Mölder.

Jagomägi sõnas, et nemad on kinnistu keskkondliku olukorra hoopis paremaks muutnud.

"Kui meie selle platsi saime, siis siin oli üks võsastunud prügimägi. Selgus, et meie asju siin ei mahtunudki ladustama. Kolmeaastase menetluse käigus on siin olukord tegelikult väga palju paremaks läinud," ütles ta.

Mölderi sõnul on käimas riikliku järelevalve menetlused, et ebaseaduslikud ehitised kinnistult eemaldada. Looduse olukorda täielikult taastada on tema sõnul keeruline. Kuigi Jagomäe sõnul sooviks tema siiski lepingut linnaga pikendada, ei näe Mölder selleks võimalust.

"Sellest asukohast tuleb paratamatult lahkuda. Ehk need soovid, mis on ka varasemalt lodjaseltsi poolt kõlanud, et kas äkitselt on võimalik neid ebaseaduslikke ehitisi seal kuidagi seadustada, siis paraku ei ole võimalik," ütles Mölder.