Ilm läheb selgemaks ja tuul rahuneb

Teisipäeva öö on Eestis mitmel pool sajuhoogudega. Sajab lund ja lörtsi, öö hakul ka vihma. Tuul puhub edelast ja läänest 4 kuni 10, puhanguti 14, saartel ja rannikul läänest ja loodest 9 kuni 15, puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2 kraadist +2 kraadini.

Hommik on muutliku pilvisusega. Peamiselt Ida-Eestis on lume-, sekka lörtsihooge. Puhub lääne- ja loodetuul 5 kuni 12, saartel ja rannikul puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kraadist +2 kraadini.

Päev on muutliku pilvisusega ning sajuhood taanduvad itta. Puhub lääne- ja loodetuul 5 kuni 12, saartel ja rannikul puhanguti kuni 17 meetrit sekundis, õhtupoolikul pöördub tuul edelasse ja nõrgeneb. Õhutemperatuur on 0 kraadist +3 kraadini, õhtu poole langeb. Teedel suureneb libeduseoht.

Kolmapäeva öösel jõuab merelt saartele lume- ja lörtsisadu ning levib hommikus üle maa, päeval tuleb Lääne-Eestis kohati ka vihma. Õhutemperatuur on öösel -5 kraadist -1, saartel ja läänerannikul +1 kraadini, päeval tõuseb -2 kraadist +2 kraadini.

Neljapäev on lumesajuga, öösel tuleb saartel ka lörtsi. Õhutemperatuur on ööpäevaringselt -4 kraadist +1 kraadini.

Reede toob selgimisi ning mõnele poole kerget lund, öösel on külma 1 kuni 6 kraadi, päevane õhutemperatuur tõuseb -4 kuni 0 kraadini.

Laupäeva öö algab siseladel kargelt, kohati on külma 10 kraadi ringis, läänes on pehmem ning merelt jõuab lumesadu, mis kiiresti ida suunas liigub. Päeval suurem sadu lahkub ja õhus on vähesed miinuskraadid.