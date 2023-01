WSJ: Iisraeli droonirünnak hävitas pühapäeval Iraani sõjalise rajatise

Iraani riiklik meedia teatas juba pühapäeval, et Isfahani provintsis asuvat sõjalist rajatist tabas droonirünnak. The Wall Street Journali allikate teatel korraldas rünnaku Mossad.

Asjaga kursis inimeste sõnul ründas Iisrael pühapäeval Iraani sõjalist rajatist, kus toodeti relvasid. See rajatis asus Iraani kosmoseagentuuri lähedal. Seal agentuuris arendab Iraan kaasaegset relvastust, nagu raketid, droonid ja satelliidid.

Esmaspäeval avaldas Iraani meedia fotod, kus oli näha droonide jäänuseid. "Kui need on ehtsad, on pildil olevad droonid tõenäoliselt Hiinas toodetud droonid, mille lennukaugus on piiratud ja need võidi välja saata Iraanist. Selliseid droone saab tellida internetist," ütles Iisraeli sõjaväeluure endine ohvitser Tal Beeri.

Iisrael vihjab järjepidevalt, et võtab asjad enda kätte, kui nad leiavad tõendeid, et Iraan läheneb võimele tuumaseadet ehitada. Iisrael proovib vältida, et islamiriik saaks enda käsutusse tuumarelva ja kasutab selleks sabotaaži, mõrvu ja droonirünnakuid. Iraan aga rahastab Iisraeli piiride ääres tegutsevaid terrorirühmitusi.

Iisraeli juhtkond pole viimase rünnaku korraldamist kinnitanud. Rünnakule avaldas toetust Ukraina, kuna Venemaa kasutab Iraanis toodetud hulkurdroone. Nende droonide abil pommitab Venemaa Ukraina linnade energiataristut.

Iraan väidab, et saatis droonid Venemaale siis, kui sõda polnud veel alanudki. USA teatel ei vasta islamiriigi väited aga tõele. Hiljuti sõitis Lähis-Idasse visiidile ka USA välisminister Antony Blinken.

"Ütlen vaid, et nii USA kui paljude teiste meie partnerite jaoks on väga oluline, et jätkaksime Iraaniga seotud probleemidega tegelemist," ütles Blinken.

USA ja Iisrael otsivad uusi võimalusi, kuidas Teherani tuuma- ja sõjalisi ambitsioone, sealhulgas riigi süvenevat koostööd Venemaaga kärpida. Hiljuti külastas Iisraeli ka CIA juht William Burns.

Möödunud nädalal viisid USA ja Iisrael läbi läbi aegade suurima ühise sõjalise õppuse, kus osales mõlemast riigist kokku üle 7500 inimese ning läbi mängiti eri stsenaariume. Iisraeli kaitsejõudude kindral Herzi Halevi ütles, et Iisrael ja USA valmistuvad halvimaks ning et õppusega saadetakse Iraanile selge sõnum: kui Iraan teeb vigu, ollakse valmis ründama.