Moskva-vastased sanktsioonid räsivad üha rohkem Vene lennusektorit

Venemaa ajalehe Kommersant teatel lõpetas 2022. aastal tegevuse vähemalt üheksa Vene lennufirmat. Ekspertide sõnul lammutavad Venemaa firmad nüüd oma lennukeid, et hankida sealt vajalikke varuosasid.

Novembris teatas telegrami kanal Baza, et Aeroflot oli siis osadeks lammutanud 25 lennukit. Veel 18 lennukit olid hoolduses ja pidid minema remonti, vahendas Rferl.

"Kannibalismi on rakendatud pikka aega. Meie olukorras on see praegu ainuke võimalus, kuidas puuduvaid seadmeid kuidagi asendada. Selle tegevuse tõttu muutub lennukipark väiksemaks. Ajutiselt lahendab see varuosade probleemi," ütles lennuohutusfirma RunAvia asutaja Andrei Patrakov.

Venemaal on olemas ka suur raudteevõrk, kuid lennureisid on pikkade vahemaade tõttu ainuke ökonoomne viis reisimiseks.

Venemaa lennufirma Sukhoi on välja arendanud reisilennuki Superjet 100. Pärast turule toomist räsivad lennukit aga mitmed tehnilised probleemid. Seetõttu langevad kannibaliseerimise ohvriks tihti just Superjet 100 lennukid, kuna ka need lennukid koosnevad läänes toodetud osadest.

9. jaanuaril teatas Vene lennufirma S7, et selle neli aastat vana Arbus 320 tegi hädamaandumise. Lennukil tekkis tehniline rike. Neli päeva varem tegi rikke tõttu hädamaandumise ühe teise lennufirma lennuk. Alates 2023. aasta algusest on Vene lennufirmad teatanud vähemalt seitsmest sellisest juhtumist.

Hiljuti saatis Vaikse ookeani rannikul asuva piirkonna ametnik Moskvasse kirja. Ametniku sõnul vajab piirkond uusi reisilennukeid, kuna praegused lennukid lagunevad.

Detsembris legaliseeris valitsus kannibaliseerimise praktika. Venemaa proovib lennukite varuosasid hankida ka Iraanist. Patrakovi sõnul on tegemist meeleheitest tingitud sammudega.

Patrakov võrdles lennusektori praegust olukorda McDonald'si lahkumisega.

"Kui McDonald'si restoranid tegutsesid Venemaal frantsiisi all, siis oli kõik korras. Aga kui juhtima hakkasid venelased, muutus kõik. WC-s pole seepi, põrand on räpane," ütles Patrakov.