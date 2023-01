Maksu- ja tolliamet avastas salajase sigaretitehase

MTA uurimisosakonna töötajad leidsid läbi otsitud hoonest suure koguse tubaka kuivatamiseks ning sigarettide tootmiseks ja pakendamiseks vajalikud seadmed, sealhulgas sigarettide tootmis- ja pakkimisliini ning euroalustel toormaterjali nagu filtrid, sigaretipaberi rullid, sigaretipakkide kartongist pinnalaotused kirjega Marlboro Gold, teatas ameti pressiteenistus esmaspäeval.

Hoone aadressile ega hoones töötanud isikutele ei ole maksu- ja tolliameti väljastanud aktsiisikaupade tootmiseks vajalikku aktsiisiluba.

Salatehases viibis kohapeal kaheksa isikut, kes peeti koostöös politsei- ja piirivalveametiga kahtlustatavatena kinni, kuid pärast menetlustoiminguid vabastati.

MTA uurimisosakonna talitusejuhataja Eduard Rõmmeli sõnul on kohapeal kogutud tõendite põhjal piisav alus kahtlustada, et isikute eesmärk oli konkreetsel territooriumil hakata tootma väga suures koguses illegaalseid sigarette. "Sellise tehase täisvõimsusel käivitumisel oleks riigile tekitatud igapäevaselt väga suurt maksukahju," ütles Rõmmel. "Leitud seadmete tootmisvõimsus oleks olnud toota umbkaudu üks miljon sigaretti päevas ja sellega oleks Eesti salaturul realiseerimisega riigil jäänud saamata umbes 163 000 eurot päevas. Seega õnnestus maksukahju tekkimine juba eos ära hoida," selgitas Rõmmel.

MTA avastatud illegaalsest sigaretitehasest leitud salasuitsude pakend. Autor/allikas: maksu- ja tolliamet

Eestis on varem salasigaretitehased avastatud 2005. ja 2015. aastal. Mõlemal juhul selgitati välja tehasega kokku puutunud isikud ja anti kohtu alla.

Alates 2010. aastast on Euroopa suurenenud selliste juhtumite arv, kus on käivitatud illegaalseid tubakavabrikuid ja salasigarettide tootmiskohti on tuvastatud aina enam ja üle Euroopa. Kui 2011. aastal avastati üle Euroopa vähem kui kümme salasigaretitehast, siis 2020. aastal tõkestati erinevates riikides kokku juba üle 50 salasigaretitehase tegevuse.

Rõmmeli sõnul on Euroopas Illegaalsete sigarettide tootmine globaalne fenomen, mis on tihti seotud tuntud sigaretitootjate tuntud sigaretimarkide võltsimisega. "Illegaalse sigaretitehase käivitamine Euroopa Liidu-siseselt on atraktiivne mitmel põhjusel," sõnas Rõmmel. "Euroopa Liidus on Schengeni ala, kus liikmesriikide vahel puuduv püsiv tolli- või piirikontroll. Samuti toetub liikmesriikidevaheline kaubandus ettevõtjate aususel ja usaldusel, mida siis kuritegelikud grupid ära kasutavad," lisas ta.

Kuna kohtueelne uurimine on algusjärgus, siis ei saa amet uurimise huvides täpsemat infot avalikusega jagada. Kriminaalmenetlust juhib Põhja ringkonnaprokuratuur ja eeluurimist teostab Maksu- ja tolliameti uurimisosakond.