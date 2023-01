USA naftaettevõte Exxon teenis 2022. aastal rekordkasumina üle 55 miljardi

USA nafta- ja gaasisektoris tegutsev ettevõtte ExxonMobil teatas teisipäeval rekordiliselt suurest kasumist 2022. aastal. Exxon teenis eelmisel aastal kasumina üle 55,7 miljardi dollari edestades nii suurpankasid, mitmeid USA tehnoloogiaettevõtteid kui ka vaktsiinitootjaid, teatas The Wall Street Journal.

Nendest ettevõtetest, kes on teatanud oma neljanda kvartali tulemustest on suurema kasumi 2022. aastal saanud vaid Apple ja Microsoft. Samuti peaks The Wall Street Journali analüüsi kohaselt ületama Exxoni kasumit ka Google'i emafirma Alphabet kui ettevõtte finantstulemused teatavaks saavad.

Exxoni suurkasum on märkimisväärne, kuna 2020. aastal teatas ettevõte esimesest kahjumist viimase 40 aasta jooksul. Tollal oli kahjumi suuruseks üle 22 miljardi dollari. Seejärel eemaldati ettevõte Dow Jones Industrial Average börsiindeksi nimistust olles seal nimekirjas olnud pea 50 aastat. Tollal langesid otsuse peale ettevõtte aktsiad pea 55 protsenti.

Sel aastal tõusid Exxoni aktsiad ligikaudu 80 protsenti, mis on S&P 500 aktsiaindeksi suuruselt neljas aktsia hinna tõus. Ainult naftaettevõtted Occidental Petroleum, Hess ja Marathon Petroleum tõusid Dow Jonesi andmetel rohkem.

Exxoni tegevjuht Darren Woods kinnitas, et maailm vajab jätkuvalt naftat ja maagaasi kuniks puudub konkurentsivõimeline, madalate emissioonidega alternatiiv. Woods kinnitas, et kuna mõned Exxoni konkurendid on taandunud fossiilsetesse kütustesse investeerimisest, siis on see andnud võimaluse Exxonile. Woodsi sõnul on naftasektor praegu alainvesteeritud.

Exxoni kasumimarginaal kasvas eelmisel aastal 14 protsendini. Veel 2021. aastal oli see 10 protsenti. Ettevõtte tegevjuhi Darren Woodsi sõnul saavutati suurem kasumimarginaal, kuna keskenduti projektidele, mis olid tulusamad ning samal ajal kontrolli rohkem tootmiskulusid.