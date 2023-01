Veebruari algus toob veidi kargema õhu

Kolmapäeva öö hakul on pilvede vahel selgimisi ning ilm on sajuta, kuid pärast keskööd tõmbub taevas pilviseks ning vastu hommikut jõuab Lääne-Eesti saartele lume- ja lörtsisadu, mis levib kirde suunas mandrile. Tuul puhub edelast ja lõunast, hommiku poole ka kagust 3 kuni 8, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni -5 kraadi, saartel ja läänerannikul võib olla ka kerges plussis. Teedel valitseb libeduseoht.

Hommik jätkub pilviselt. Lääne-Eesti saartel ja mandri edelaosas sajab lund, saartel ka lörtsi. Puhub lõuna- ja kagutuul 3 kuni 8, Liivi lahe saartel kuni 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -3 kraadist Rakveres +1 kraadini Kuressaares.

Ka päeval on taevas pilves. Paljudes kohtades sajab lund, Lääne-Eestis tuleb kohati lörtsi, rannikul ka vihma. Jätkuvalt on ka jäiteoht. Puhub kagu- ja ida-, pärastlõunal ka kirdetuul 3 kuni 8, rannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Õhtupoolikul on Lääne-Eestis tuul muutlik ja nõrk. Termomeetrinäit jääb -2 ja +2 kraadi vahele.

Veebruari esimene nädal jätkub paiguti kerge lumesajuga ning õhutemperatuur astub vaikselt allapoole. Neljapäeval on õhk veel kolmapäevaga sarnaselt nii öösel kui ka päeval 0 kraadi juures või kerges miinuses, kuid pühapäevaks jõuab öine temperatuur paiguti kuni -15 kraadini, päevane -9 kraadini. Tuul muudab küll tihti suunda, kuid püsib laupäevani pigem nõrk või mõõdukas, pühapäeval pöördub aga lõunasse ja kagusse, tugevneb ning teeb ka tuisku.