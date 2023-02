ISW: Moskva saadab Bahmutisse üha rohkem Vene regulaarvägede sõdureid

Oluline kolmapäeval kell 5.55:

- Reuters: USA kuulutab lähiajal välja uue kahe miljardi suuruse sõjalise abi Ukrainale;

- Reuters: Poola plaanib lühendada Ukraina tankimeeskondade koolitamisele kuluvat aega;

- ISW: Moskva saadab Bahmutisse üha rohkem Vene regulaarvägede üksuseid;

Reuters: USA kuulutab lähiajal välja uue kahe miljardi dollari suuruse sõjalise abi Ukrainale

Uudisteagentuuri Reuters allikate teatel saadab USA Ukrainale ka kaugrakette. Ühe USA ametniku sõnul tuleb 1,725 miljardit dollarit Ukraina julgeolekuabi rahastust (USAI) alt ehk need tellitakse tootjalt. USAI raha kasutatakse GLSDB rakettide ostmiseks, mis suudavad lennata 150 kilomeetrit.

Reutersi allikate teatel ei saada USA Ukrainasse ATACMS-i rakette, mille lennuulatus on 300 kilomeetrit. Ukrainas praegu kasutatavate HIMARS-rakettide lennuulatus on 80 kilomeetrit ja need ei jõua paljudele Venemaa poolt okupeeritud aladele.

USA ametnike sõnul kuulutab Washington sõjalise abi välja juba sel nädalal.

Reuters: Poola plaanib lühendada Ukraina tankimeeskondade koolitamisele kuluvat aega

Poola plaanib lühendada aega, mis kulub Ukraina sõdurite väljaõpetamiseks Leopardi tankide kasutamiseks. Poola tahab koolitamise aega lühendada viie nädalani. Pole veel teada, kus hakkab toimuma Ukraina sõdurite väljaõpe, teatas Reuters.

Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba kinnitas teisipäeval, et Ukraina loodab saada liitlastelt 120-140 lääneriikide moodsaid tanke. Kuleba kinnitas, et Ukraina saab endale Leopard 2, Challenger 2 ja M1 Abrams tanke. Samas loodab Ukraina välisminister saada ka Prantsuse Leclerc tanke.

ISW: Moskva saadab Bahmutisse üha rohkem Vene regulaararmee sõdureid

Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) teatel on Bahmuti ümbruses märgata üha rohkem Venemaa regulaarvägede üksuseid. ISW hindas 27. detsembril, et Venemaa pealetung Bahmuti lähedal on kulmineerunud. ISW teatel polnud see hinnang täpne, kuna Kreml saatis piirkonda juurde Venemaa regulaarvägede üksused. Kulmineerus hoopis Wagneri pealetung.

Vene väed jätkavad Bahmuti ümbruses pealetungide korraldamist. ISW hinnangul ei suuda Vene väed siiski linna täielikult ümber piirata. Ukraina armee teatas 31. jaanuaril, et suudab endiselt varustada Bahmutis asuvaid üksuseid.

ISW hinnangul võib Venemaa kaitseministeerium Wagneri väed Bahmuti ümbrusest üldse minema saata. Kaitseministeerium tahab nii saada endale kogu Bahmuti vallutamise au, kui Vene väed peaksid linna lõpuks vallutama.

Varem teatas Wagner, et nende üksused vallutasid Soledari üksi. Vene kaitseministeerium oma algses Soledari vallutamise teates Wagneri palgasõdureid aga ei maininud.

ISW tõi hiljuti esile, et Vene palgasõdurite Wagneri grupeeringu asutaja Jevgeni Prigožin kasutab sõda üha enam võimalusena moodustada poliitilisi liite üksikute Vene poliitikutega enda huvide edendamiseks selle asemel, et lihtsalt sõda võita. Prigožin kritiseerib teravalt ka regulaararmee ebaõnnestumisi.