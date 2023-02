Oluline kolmapäeval kell 16.38:

- Ukraina sõjaväeluure: varsti algab sõja aktiivne faas;

- Danilov: järgmised paar kuud on sõja mõttes otsustavad;

- Poola meedia: Zelenski võib Duda ja Bideniga veebruaris kohtuda;

- Reuters: USA kuulutab lähiajal välja uue kahe miljardi suuruse sõjalise abi Ukrainale;

- Reuters: Poola plaanib lühendada Ukraina tankimeeskondade koolitamisele kuluvat aega;

- Ukrainska Pravda: Ukraina võimud otsisid läbi suurärimehe Ihor Kolomoiski kodu;

- Tšehhi uus president Petr Paveli tahab Ukrainat kiirelt NATO-sse;

- ISW: Moskva saadab Bahmutisse üha rohkem Vene regulaarvägede üksuseid;

Ukraina sõjaväeluure: varsti algab sõja aktiivne faas

Ukraina sõjaväeluure esindaja Andri Jusov väitis hiljuti, et veebruaris ja märtsis on rindel oodata väga aktiivset faasi, vahendas Ukrainska Pravda. Jusov kinnitas, et praegune olukord rindel on keeruline ning Vene väed jätkavad pealetunge.

Andri Jusov väitis, et Venemaa on mõistnud Ukraina rahvusvahelise toetuse kasvamist ning saadab pealetungidele sügisel mobiliseerituid ning Wagneri vangsõdureid ning ka teisi palgasõdurite grupeeringuid. Jusovi sõnul on Vene vägede kaotused märksa suuremad kui Ukraina sõdurite seas. Jusovi väitel on kaotuste määra erinevus tingitud Ukraina sõdurite motivatsioonist ning siseriiklikust ja välismaisest abist.

Lahingutes reeglina hukkub rohkem sõdureid pealetungides kui kaitses.

Danilov: järgmised paar kuud on sõja mõttes otsustavad

Ukraina rahvusliku julgeoleku nõukogu sekretär Oleksi Danilov ütles Suurbritannia Sky Newsile teisipäeval, et Venemaa valmistab ette maksimaalset eskalatsiooni.

Danilovi väitel väitel ei välista Ukraina järgmise paari nädala jooksul ühtegi stsenaariumit. Danilovi sõnul on järgmised paar kuud sõja jaoks otsustavad.

Poola meedia: Zelenski võib Duda ja Bideniga veebruaris kohtuda

Poola väljaanne Dziennik Gazeta Prawna teatas, et USA president Joe Biden võib veebruari lõpus kohtuda Poola presidendi Andrzej Duda ja Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga.

Zelenski kavatseb kohtumisel esitleda Ukraina kümnest punktist koosnevat rahuplaani. Peale diplomaatiliste pingutuste arutatakse ka Ukraina jätkuvat sõjalist toetamist. Kohtumisel on kavas arutada ka Ukrainale antavaid julgeolekutagatisi.

Väljaande teatel oleksid garantriigid peale Ameerika Ühendriikide ka Kanada, Türgi, Ühendkuningriik, Iisrael, Saksamaa ja Poola.

Zelenski rahuplaani kohaselt tahab Ukraina tagada riigi territooriumil asuvate tuumarajatiste ohutuse, sõjavangide vahetused ning Venemaale viidud Ukraina laste Ukrainasse tagasi saamise. Samuti tahab Ukraina, et Vene sõjakuritegude jaoks loodaks rahvusvaheline tribunal.

Dziennik Gazeta Prawna allikate kinnitusel pole Zelenski enam nõus pidama läbirääkimisi Ukraina territooriumi terviklikkuse üle. Kohe peale täieulatuslikku invasiooni oli Ukraina valmis ulatuslikeks järeleandmisteks.

Kohtumisel arutatakse väljaande väitel ka Poola lennukite andmist Ukrainale. Dziennik Gazeta Prawna rõhutas, et kõik sellealased relvatarned lepitakse kokku NATO liitlastega.

Reuters: USA kuulutab lähiajal välja uue kahe miljardi dollari suuruse sõjalise abi Ukrainale

Uudisteagentuuri Reuters allikate teatel saadab USA Ukrainale ka kaugrakette. Ühe USA ametniku sõnul tuleb 1,725 miljardit dollarit Ukraina julgeolekuabi rahastust (USAI) alt ehk need tellitakse tootjalt. USAI raha kasutatakse GLSDB rakettide ostmiseks, mis suudavad lennata 150 kilomeetrit.

Reutersi allikate teatel ei saada USA Ukrainasse ATACMS-i rakette, mille lennuulatus on 300 kilomeetrit. Ukrainas praegu kasutatavate HIMARS-i rakettide lennuulatus on 80 kilomeetrit ja need ei jõua paljudele Venemaa poolt okupeeritud aladele.

USA ametnike sõnul kuulutab Washington sõjalise abi välja juba sel nädalal.

Reuters: Poola plaanib lühendada Ukraina tankimeeskondade koolitamisele kuluvat aega

Poola plaanib lühendada aega, mis kulub Ukraina sõdurite väljaõpetamiseks Leopardi tankide kasutamiseks. Poola tahab koolitamise aega lühendada viie nädalani. Pole veel teada, kus hakkab toimuma Ukraina sõdurite väljaõpe, teatas Reuters.

Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba kinnitas teisipäeval, et Ukraina loodab saada liitlastelt 120-140 lääneriikide moodsaid tanke. Kuleba kinnitas, et Ukraina saab endale Leopard 2, Challenger 2 ja Abrams M1 tanke. Samas loodab Ukraina välisminister saada ka Prantsuse Leclerci tanke.

Habeck ei toeta Ukraina varustamist hävitajatega

Saksa majandusminister Robert Habeck ütles, et ei toeta hävitajate saatmist Ukrainasse. Habeck toetas aktiivselt Leopard 2 tankide saatmist Ukrainasse, vahendas The Guardian.

Saksa kantsler Olaf Scholz on järjepidevalt teatanud, et Berliin ei toeta hävitajate saatmist Ukrainasse.

Meedia: Hispaania saadab Ukrainasse esialgu neli kuni kuus Leopard 2 tanki

Hispaania meedia teatel saadab Madrid esialgu Ukrainasse neli kuni kuus Leopard 2 tanki. Hispaania plaanib saata Ukrainasse tankid Leopard 2A4, vahendas The Guardian.

Ukrainska Pravda: Ukraina võimud otsisid läbi suurärimehe Ihor Kolomoiski kodu

Ukraina julgeolekuteenistuse SBU uurijad viibisid 1. veebruari hommikul Kolomoiski majas, mis asub Dnipro linnas, teatas Ukrainska Pravda.

Meedia teatel süüdistavad Ukraina võimud Kolomoiskit maksudest kõrvalehoidmises ja naftatoodete omastamises, vahendas The Kyiv Independent.

Kolomoiski rahastas Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski valimiskampaaniat.

Kolomoiski näol on tegu miljardäriga, kes 2014. aastal kulutas miljoneid dollareid selleks, et moodustada ning varustada Ukraina vabatahtlikke üksusi, kes riigi idaosas Kremli-meelsete jõududega võitlusse asusid.

Tšehhi uus president Petr Paveli tahab Ukrainat kiirelt NATO-sse

"Olen uhke selle üle, et minu riik oli üks esimesi, mis andis Ukrainale märkimisväärset sõjalist abi. Alternatiivi sellele pole. Kui jätame Ukraina ilma abita, siis suure tõenäosusega nad kaotaksid selle sõja. Kui nemad kaotavad, kaotame me kõik," märkis Pavel.

Petr Paveli sõnul peaks NATO võimalikult kiiresti võtma Ukraina kaitsealliansi liikmeks, vahendas The Kyiv Independent.

Ukraina esitas septembris avalduse liituda NATO-ga.

ISW: Moskva saadab Bahmutisse üha rohkem Vene regulaararmee sõdureid

Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) teatel on Bahmuti ümbruses märgata üha rohkem Venemaa regulaarvägede üksuseid. ISW hindas 27. detsembril, et Venemaa pealetung Bahmuti lähedal on kulmineerunud. ISW teatel polnud see hinnang täpne, kuna Kreml saatis piirkonda juurde Venemaa regulaarvägede üksused. Kulmineerus hoopis Wagneri pealetung.

Vene väed jätkavad Bahmuti ümbruses pealetungide korraldamist. ISW hinnangul ei suuda Vene väed siiski linna täielikult ümber piirata. Ukraina armee teatas 31. jaanuaril, et suudab endiselt varustada Bahmutis asuvaid üksuseid.

ISW hinnangul võib Venemaa kaitseministeerium Wagneri väed Bahmuti ümbrusest üldse minema saata. Kaitseministeerium tahab nii saada endale kogu Bahmuti vallutamise au, kui Vene väed peaksid linna lõpuks vallutama.

Varem teatas Wagner, et nende üksused vallutasid Soledari üksi. Vene kaitseministeerium oma algses Soledari vallutamise teates Wagneri palgasõdureid aga ei maininud.

ISW tõi hiljuti esile, et Vene palgasõdurite Wagneri grupeeringu asutaja Jevgeni Prigožin kasutab sõda üha enam võimalusena moodustada poliitilisi liite üksikute Vene poliitikutega enda huvide edendamiseks selle asemel, et lihtsalt sõda võita. Prigožin kritiseerib teravalt ka regulaararmee ebaõnnestumisi.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 920 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas kolmapäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 128 420 (võrdlus eelmise päevaga +920);

- tankid 3209 (+8);

- jalaväe lahingumasinad 6382 (+4);

- lennukid 293 (+0);

- kopterid 284 (+0);

- suurtükisüsteemid 2197 (+1);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 458 (+4)

- õhutõrjesüsteemid 221 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 1951 (+4);

- tiibraketid 796 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 5061 (+13);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 200 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.