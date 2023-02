USA süüdistab Venemaad uue START-lepingu rikkumises

Uus START leping jõustus 2011. aastal ja see seab piirid strateegilistele tuumalõhkepeadele, mida USA ja Venemaa võivad omada. See on nüüd esimene kord, kui Washington süüdistab Moskvat selle lepingu rikkumises, vahendas The Wall Street Journal.

Kontrollide puudumine raskendab Venemaa tuumalõhkepeade arvu kontrollimist. Ukraina sõja tõttu kasvavad aga kahe riigi vahel pinged. Leping saab läbi 2026. aastal. Joe Bideni administratsioon tahab lepingut pikendada.

Venemaa leiab aga, et koostöö vähenemises on süüdi hoopis USA. "Washingtoni muredele on keeruline vastata, seni kuni USA ei muuda oma äärmiselt vaenulikku liini Venemaa suhtes," ütles eelmisel nädalal Venemaa asevälisminister Sergei Rjabkov.

Uue START-lepingu aluseks on 1991. aastal USA toonase riigipea George Bushi ja Nõukogude Liidu liidri Mihhail Gorbatšovi sõlmitud strateegilise relvastuse vähendamise leping (START).

2021. aastal teatas USA välisminister Antony Blinken, et lepingut pikendatakse veel viie aasta võrra.