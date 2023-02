Vabariiklased tahavad Ilhan Omari esindajatekoja väliskomisjonist eemaldada

Teisipäeval avaldatud resolutsioonis tuuakse välja mitu Omari poolt välja öeldud vastuolulist avaldust. Vabariiklased leiavad, et mõned Omari avaldused olid antisemiitlikud, vahendas The Hill.

Vabariiklane Victoria Spartz teatas eelmisel nädalal, et ei toeta Omari eemaldamist, kuna pole rahul sellega seotud tehnilise protsessiga. Spartz teatas aga teisipäeval, et toetab Omari eemaldamist, kuna tema eemaldamise resolutsiooni lisati täiendused.

"Hindan spiiker Kevin McCarthy valmisolekut käsitleda õigustatud muresid ning lisada meie resolutsioonile nõuetekohased täpsustused. Arutelu on meie institutsiooni jaoks ülioluline," ütles Spartz.

Varem teatasid lisaks Spartzile veel kaks vabariiklast, et ei toeta Omari eemaldamist. Vabariiklane Matt Gaetz ütles teisipäeval, et pole veel otsustanud, kas ta hääletab Omari eemaldamise poolt.

Kuigi vabariiklased saavutasid Kongressi alamkojas 2022. aasta sügisel enamuse, on nende käsutuses ainult 222 kohta. Omari eemaldamiseks on vaja kongressisaadikute enamuse toetust. Demokraatidel on esindajatekojas 213 kohta.

McCarthy sõnul on Omari eemaldamiseks olemas piisavalt palju hääli. McCarthy lubas juba valimiskampaanias, et tagandab Omari väliskomisjonist.