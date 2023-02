Bloomberg: Nikki Haley plaanib kandideerida USA presidendiks

"Haley kuulutab oma kandidatuuri välja 15. veebruaril," ütlesid asjaga kursis inimesed.

Haley on Lõuna-Carolina osariigi endine kuberner. Haley on juba varem vihjanud, et plaanib kandideerida 2024. aastal USA presidendiks.

Trump teatas juba novembris, et kandideerib uuesti presidendiks. Hiljuti külastas Trump ka Lõuna-Carolinat. Viimased uuringud näitavad, et Trump on vabariiklaste seas kõige populaarsem presidendikandidaat. Emersoni kolledži küsitlus näitas, et Trumpi toetus on 55 protsenti. Florida kuberneri Ron DeSantise toetus on 29 protsenti, endise asepresidendi Mike Pence'i toetus on kuus protsenti ja Haley toetus on kolm protsenti.

2021. aasta aprillis ütles Haley, et ta ei kandideeri siis, kui Trump kandideerib uuesti. Mõõdukamad vabariiklased siiski leiavad, et Trumpi eestvedamisel ei suuda partei kunagi tagasi võita tsentristlikke konservatiivseid valijaid.

Meedia teatel võib USA presidendiks kandideerida veel ka endine välisminister Mike Pompeo. Ta avaldas hiljuti raamatu, mis vihjab, et ta võib valimistel osaleda.