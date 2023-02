Padar: poliitiliste liikmete nimetamiskomiteesse toomine tööd ei mõjutanud

Kui 2017. aastal alustanud nimetamiskomitee liikmed olid apoliitilised, siis viimasesse koosseisu kuulusid ka erakondadega seotud Argo Luude ja Reet Roos. Padari hinnangul politiilise rolli komiteesse sisse toomine tunda ei andnud, siiski viis Padari juhitud koosseis sisse ka muudatusi nõukogudes poliitiliste kokkupuudete vähendamiseks.

"Üks punkt näiteks mille me sisse viisime oli see, et kui ettevõtja on nelja aasta jooksul toetanud mõnda erakonda, siis neid me ei võta sinna. Teine, kui ta on ise kandideerinud nätieks kohalike omavalitsuste valimistel, isegi mitte erakonda kuuludes," rääkis Padar.

"Ma arvan, et Eesti ajakirjandus on piisavalt tugev ja riik piisavalt väike, et kõik sellised trikid oleksid välja tulnud. Oli perioode, kus mõne ministri nõunik arvas, et võiks nimesid pakkuda ja inimesi, kes väga tahtsid lõunale minna, oli inimesi, kes ka ise end soovitasid," märkis ta.

Nimetamiskomitee uus koosseis ootab kinnitust valitsuselt. Möödunud nädalal jäi see pausile, kuna koalitsioon ei jõudnud kokkuleppele Isamaa välja pakutud kandidaadi Jüri Raatma osas. Raatma võttis peale seda oma kandidatuuri tagasi ning justiitsminister Lea Danilson-Järg peab valitsusse tooma uue kandidaadi.

Padari sõnul jätkavad vahepealsel ajal nimetamiskomitees kiireloomuliste küsimustega tegelemist sinna kuuluvad kaks kantslerit. Suurem töö peaks kätte jõudma suvel.

Siiski võiks Padari hinnangul kinnitada uue koosseisu enne valimisi, kuna vastasel juhul võib paus komitee töös kujuneda liiga pikaks. Uue liikme määramisega läheb läbirääkimistest ja protsessist sõltuvalt vähemalt kaks-kolm nädalat, isegi kuu.

Nimetamiskomitee juhtimise puhul on oluline mõista nõukogude toimimist ja vajalikku kompetentsi ning juhtimiskogemust. Komitee liikmetele makstakse 100 eurot ning Padari sõnul liitutakse sellega nagu nõukogudega pigem missioonitundest. "Eesti riigile väga vähe öeldi ei. Pigem tullakse missioonist," ütles ta, lisades, et koormus ja vastutus on nõukogudes samal ajal võrdlemisi suur.

Riigi äriühingute juhtimises on suur osa poliitika, ühiskonna ja kommunikatsioonitunnetusel, millega hakkama saamine on oluline ootus kandidaatidele, sõnas Padar.

Juhtumeid, kus nimetamiskomitee ei saanud kokku soovitud nõukogu, tuli ette vähe. "Võtsime hästi palju aega, tegime palju tööd selle nimel, et saada parimaid koosseise," ütles Padar.

Padar märkis, et ühtegi poliitilist sekkumist otsustesse ta oma aja jooksul komitees ei näinud. "Suuri ämbritekolistamisi meie ajal ei olnud ja loodame, et uue koosseisuga, kes ametisse astub, neid samuti ei tule."

Äsja töö lõpetanud nimetamiskomitee koosseis oli ametis 2020. aasta jaanuarist. Komitee koosseisu kuuluvad ametikoha järgi kaks kantslerit, tööandjate esindaja ja kolm liiget valitsuskoalitsiooni ettepanekul.

Riigil on osalus 29 äriühingus, sealhulgas on riik ainuomanik 24 äriühingus ning enamusosalus kuulub riigile neljas äriühingus.