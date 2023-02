WSJ: Prantsusmaa tõkestas Iraani relvatarne Jeemenisse

The Wall Street Journal teatas, et Prantsuse eriüksus konfiskeeris jaanuari keskel Iraani relvasaadetise Houthi mässulistele. USA kõrval on Houthi relvaembargot üha enam hakanud jõustama Suurbritannia ja Prantsusmaa. Prantsuse relvajõud pole sõjalist erioperatsiooni veel kommenteerinud.

Prantsuse eriüksus konfiskeeris 15. jaanuaril paaditäie Iraanist Jeemeni Houthi mässulistele mõeldud relvi ja laskemoona, kinnitasid asjaga kursis olevad isikud The Wall Street Journalile. Laeva pardalt leidsid eriüksuslased üle 3000 automaatrelva, ligikaudu pool miljonit padrunit laskemoona ja 20 tankitõrje raketti. Prantsuse relvajõud pole sõjalist erioperatsiooni veel kommenteerinud.

Sõjaline erioperatsioon viidi ellu koostöös Ameerika Ühendriikide relvajõududega ning on osa rahvusvahelisest pingutusest jõustamaks relvaembargot Jeemeni Houthi mässulistele. Houthi mässulised kontrollivad Jeemeni riigi territooriumist suurt osa, sealhulgas riigi pealinna Sanaad alates 2014. aastast.

Varem on Iraani relvasaadetisi püüdnud tõkestada eelkõige USA, kui nüüd on Prantsusmaa ja Ühendkuningriik hakanud mängima üha suuremat rolli, tõi The Wall Street Journal esile.

USA viienda laevastiku esindaja Tim Hawkins kinnitas, et USA relvajõud aitasid tõkestada 15. jaanuaril üht relvasaadetist Omaani lahes, kuid polnud nõus jagama detaile. Hawkinsi sõnul on viimase kahe kuu jooksul USA koos partneritega tõkestanud rohkem kui 5000 relva ja 1,6 miljoni padruni jõudmise Jeemenisse. USA merevägi teatas jaanuari alguses, et konfiskeeris Omaani lahes rohkem kui 2000 automaatrelva.

Briti kuninglik merevägi konfiskeeris eelmise aasta juulis esimest korda Iraani lõunaranniku lähistelt maa-õhk tüüpi rakette ja tiibrakettide mootoreid.

Houthi mässuliste juhtkond pärineb suuresti Põhja-Jeemeni Houthi hõimu seast. Houthid on zaidiitlikud šiidid. Jeemenis elab ka sunniidi usulahu moslemeid. Iraan on jätkanud Houthi mässuliste varustamist relvadega hoolimata asjaolust, et Jeemenis on viimased üheksa kuud kestnud relvarahu.

USA koos oma liitlastega on süüdistanud Teherani Houthi mässuliste varustamises droonide, rakettide ja muude relvastusega, millega on rünnatud sadu sihtmärke Saudi Araabias, Araabia Ühendemiraatides ja Jeemeni valitsusjõude. Iraan on eitanud, et tarnib Houthi mässulistele relvi.

Jeemeni kodusõda on kestnud pea kaheksa aastat.