ERR USA-s: poliitikud otsivad riigivõla ülempiiri tõstmise kokkulepet

Esindajatekoja vabariiklased süüdistavad Valget Maja liiga suures kulutamises. Nende hinnangul on erinevad investeeringud, maksumuudatused ja rahasüstid tagant tõuganud inflatsiooni.

"Peame saama hinnatõusu ja valitsuskulud kontrolli alla. Peame hakkama liikuma

eelarvetasakaalu poole," ütles esindajatekoja vabariiklasest liider Kevin McCarthy.

Tema sõnul ei kavatse vabariiklased enne riigivõla ülempiiri tõsta, kui Valge Maja nõustub kulusid kärpima. Läbirääkimisi on aega pidada vähem kui pool aastat, sest just nii kaua suudab rahandusministeerium erakorraliste meetmetega USA maksejõuetust vältida.

"Ma ei ole mures. Me jõudsime kokkuleppeni 2011. aastal. Ma mäletan seda selgelt ja minu läbirääkimispartner oli toonane asepresident Joe Biden. See kokkulepe aitas ka tegelikult kulusid paar aastat vähendada," sõnas senati vabariiklaste juht Mitch McConnell.

Rohkem kui kümne aasta tagune arutelu näitas aga ka seda, et mida kauem riigivõla ülempiiri tõstmisega venitatakse, seda karmim on mõju majandusele ja pikem taastumine.

Valge Maja on varem öelnud, et kongress ei tohiks võimaliku maksejõuetusega mängida ja ülempiiri tuleks tõsta tingimusteta. Samuti ei kavatse administratsioon nõustuda kärbetega, mis mõjutaksid riigitoetusi.

"Peaksime leidma võimalusi, mis tagaksid sotsiaalkindlustuse ja riikliku tervisekindlustusprogrammi maksevõime, kuid ei muudaks viletsamaks selle riigi vanurite elu, kes juba niigi kannatavad," ütles senaator Bernie Sanders.

Valge Maja on palunud vabariiklastel esitada oma kärpeplaani üksikasjad. USA meedia andmetel loodetakse, et need on avalikkuse seas äärmiselt ebapopulaarsed ja see sunnib vabariiklasi nõudmistest loobuma.