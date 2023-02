Neljapäev toob paljudesse kohtadesse õhukese lumekihi

Neljapäeva öösel on enamasti pilves ilm. Paljudes kohtades sajab lund, saartel ka lörtsi. Kohati tekib udu. Puhub nõrk ida- ja kirdetuul. Õhutemperatuur on 0 kuni -4, saarte rannikul kuni +1 kraadi.

Hommik on pilvine, laialdaselt sajab lund. Põhjakaare tuul on sisemaal nõrk, mere ääres ja looderannikul on puhanguid 12 kuni 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kraadist -2 kraadini.

Päev jätkub pilvisena. Mitmel pool sajab lund, saarte rannikul ka lörtsi. Puhub kirde- ja põhjatuul 3 kuni 9, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2 kraadist +1 kraadini.

Reede ja laupäev on tõusva õhurõhu toel üksikute lumehoogudega ja miinustes. Pühapäev pakub ka kargust, öist külma võib sisemaal enam kui 10 pügalat olla. Päeval tõstab lähenev madalrõhkkond tuult. On veel väike küsimärk, kas ja kui kaugele lumepilved jõuavad.

Uue nädala alguses võib ilm pisut pehmemaks muutuda.