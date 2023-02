Sõja 344. päev: Ukraina luure: Putin andis käsu Donbass märtsiks vallutada

Ukraina sõjaväeluure esindaja kinnitas Kyiv Postile, et Putin andis käsu Donbass märtsiks vallutada. Ukraina politsei teatel on rindelinnas Bahmutis veel üle 5000 tsiviilisiku, sh 200 last. Austria saatis neli Vene diplomaati riigist välja. Venemaa rünnakus Kramatorskile hukkus vähemalt kolm inimest ja veel kaheksa inimest on rünnaku tõttu haiglas. Ukraina kaitseminister Oleksi Reznikov hoiatas, et Venemaa võib invasiooni aastapäeval teha pealetungi mitmest suunast.

Oluline neljapäeval 2. veebruaril kell 22.30:

- Ukraina relvajõudude peastaabi väitel kavandab Venemaa Donetski oblasti okupeeritud aladel varjatud mobilisatsiooni;

- Ukraina luure: Putin andis käsu Donbass märtsiks vallutada;

- Austria saatis neli Vene diplomaati riigist välja;

- Euroopa Komisjoni president von der Leyen on Ukrainas;

- Oryx: Venemaa on tõendatult kaotanud üle 9000 ühiku tehnikat;

- Prantsusmaa õpetab suvel välja 2000 Ukraina sõdurit;

- Euroopa Liit kavatseb õpetada välja veel 15 000 Ukraina sõdurit;

- Ukraina politsei: Bahmutis on veel üle 5000 tsiviilisiku;

- Vene raketirünnakus Kramatorski eluhoonele hukkus vähemalt kolm inimest;

- Reznikov: Venemaa võib invasiooni aastapäeval teha pealetungi mitmest suunast;

- Rooma: Itaalia ja Prantsusmaa moodne õhutõrjesüsteem jõuab Ukrainasse järgmise kahe kuu jooksul;

- ISW: Venemaa tahab suunata Ukraina tähelepanu riigi põhjaosale Ukraina vägede hajutamiseks;

- Briti luure: sõda Ukrainas on õõnestanud Venemaa relvaekspordi mainet.

Ukraina armee väitel kavandab Venemaa varjatud mobilisatsiooni

Ukraina relvajõudude väitel valmistuvad Vene väed Donetski oblastis varjatud mobilisatsiooniks.

"Donetski oblastis ajutiselt okupeeritud aladel valmistub Venemaa varjatud mobilisatsiooniks. Täpsemalt Horlivka linnas anti kõikidele eelarve- ja kommunaalasutustele korraldus esitada okupatsiooni sõjakomissariaadile vajalike isikute nimekirjad. Kõiki neid inimesi hindavad vaenlase erikomisjonid, sellele järgneb ajateenistus vaenlase ridades," seisis Ukraina relvajõudude peastaabi teates.

Ukraina peastaap ütles neljapäevaõhtuses ülevaates, et Vene väed jätkavad mitmel suunal aktiivset luuretegevust ja ettevalmistust pealetungiks. Rünnakud jätkuvad Ukraina teatel Lõmani, Bahmuti, Avdijivka ja Novopavlivi suunas.

Ukraina võimud on korduvalt öelnud, et Venemaa kasutab anneksiooni ettekäändena, et värvata okupeeritud aladel ukrainlasi enda poolele võitlema. Oktoobris teatasid Ukraina relvajõud, et Vene sõjaväelased teevad okupeeritud aladel ukselt-uksele kontrolle, otsides ajateenistuseas noori mehi.

Ukraina luure: Putin andis käsu Donbass märtsiks vallutada

Ukraina sõjaväeluure esindaja Andri Tšernjak ütles Kyiv Postile, et Venemaa president Vladimir Putin andis oma vägedele käsu märtsiks Donbass vallutada ühes Donetski ja Luhanski oblastiga. Tšernjaki sõnul samas pole seekord karta, et Valgevene suunalt tuleks uus sissetung.

Andri Tšernjaki sõnul koondab Venemaa täiendavaid vägesid Ukraina idaossa.

Ukraina presidendi nõunik Mõhhailo Podoljak kinnitas varem Kyiv Postile, et Venemaa pealetung Donbassis on juba alanud ning kevadel võib see ägeneda.

Rooma: Itaalia ja Prantsusmaa moodne õhutõrjesüsteem jõuab Ukrainasse järgmise kahe kuu jooksul

Prantsusmaa ja Itaalia tarnivad Ukrainale moodsa õhutõrjesüsteemi SAMP/T (Sol-Air Moyenne Portée/Terrestre). Süsteem suudab alla lasta ballistilised raketid.

Itaalia välisminister Antonio Tajani lubas neljapäeval, et see süsteem jõuab Ukrainasse järgmise kahe kuu jooksul, vahendas The Guardian.

Austria saatis neli Vene diplomaati riigist välja

Austria välisministeerium teatas, et Austria palub neljal Vene diplomaadil hiljemalt 8. veebruariks riigist väljuda. Kaks Vene diplomaati tegelesid austerlaste sõnul tegevusega, mis ei ole nende diplomaatilise staatusega kooskõlas. Lisaks saadeti välja kaks ÜRO juurde läkitatud diplomaati, kelle tegevus ei olnud samuti nende staatusega kooskõlas.

Statement of the Austrian Foreign Ministry on four Russian diplomats in Vienna https://t.co/LBmOMNzHeU pic.twitter.com/W0hdqsbP97 — MFA Austria (@MFA_Austria) February 2, 2023

Austria saatis neli Vene diplomaati riigist välja ka 2022. aasta aprillis.

Euroopa Komisjoni president von der Leyen on Ukrainas

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen on taas Ukrainas. Koos temaga on riigis mitmed Euroopa Komisjoni volinikud.

Good to be back in Kyiv, my 4th time since Russia's invasion.



This time, with my team of Commissioners.



We are here together to show that the EU stands by Ukraine as firmly as ever.



And to deepen further our support and cooperation. pic.twitter.com/zf8fvoNKnG — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 2, 2023

Von der Leyeniga on kaasas ka Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Josep Borrell. Kiievis toimub Ukraina ja Euroopa Liidu kõrgetasemeline tippkohtumine. Tippkohtumise eel peavad omavahel kõnelusi Euroopa Komisjoni ja Ukraina valitsuse esindajad, vahendas The Kyiv Independent.

Ursula von der Leyen: Haagi luuakse Ukrainas toimunud sõjakuritegude uurimiskeskus

"Venemaa tuleb oma kuritegude eest võtta vastutusele. Ukraina ja EL-i prokurörid teevad juba koostööd. Kogume tõendeid ja esimese sammuna loome Haagi Ukrainas toime pandud kuritegude uurimise keskuse," teatas von der Leyen.

Von der Leyen ütles, et EL plaanib 24. veebruariks kehtestada uued Moskva-vastased sanktsioonid, vahendas The Kyiv Independent.

Oryx: Venemaa on tõendatult kaotanud üle 9000 ühiku tehnikat

Venemaa on Oryx sõjandusblogi analüütikute hinnangul kaotanud üle 9000 ühiku tehnikat, sh 1671 tanki. Oryxi autorid arvestavad ainult neid kaotusi, mis on visuaalselt tõendatud. Ukraina peastaabi numbrid Venemaa kaotuste kohta on suuremad, kuid neid pole võimalik sõltumatult kinnitada.

Ukraina on sama meetodi kohaselt kaotanud üle 2800 ühiku tehnikat, sh 453 tanki.

Ka Bulgaaria kuulutas stalinistide korraldatud Ukraina näljahäda genotsiidiks

Holodomor oli NSVL-i poolt korraldatud näljahäda, mille tõttu suri mitu miljonit ukrainlast.

Ukraina parlament kuulutas Holodomori genotsiidiks 2006. aastal. Lisaks Ukrainale on Holodomori genotsiidiks kuulutanud veel mitu lääneriiki, nende hulgas on ka Eesti, USA ja Saksamaa.

Putin võrdles taas Venemaa sõjalist tegevust Ukrainas teise maailmasõjaga

Putin väitis jälle, et Venemaa võidab Ukraina-vastase sõja. Putini sõnul läheb Venemaa armee taas vastamisi Saksa tankidega. Putin kõneles üritusel, mille raames Kreml tähistas Stalingradi lahingu 80. aastapäeva, vahendas Reuters.

Prantsusmaa õpetab suvel välja 2000 Ukraina sõdurit

Prantsuse kaitseminister Sébastien Lecornu selgitas kolmapäeva õhtul Teitteris kuidas Prantsusmaa toetust Ukrainat sõjaliselt.

Sébastien Lecornu jagas toetuse viide kategooriasse. Nendest esimene on olemasoleva tehnika töös hoidmine, milleks kulub Prantsuse kaitseministri sõnul mitmeid kümneid miljoneid eurosid. Teiseks on oluline Ukrainale vajaliku laskemoona tagamine. Selle raames tehakse koostööd Austraaliaga, kellega koos hakatakse tarnima Ukrainale 155mm suurtükimürske.

Line 3: organize training of #Ukrainian soldiers. 2,000 will be trained in #France by the summer.

150 #French soldiers will be deployed in #Poland by the end of the month to train 600 Ukrainian soldiers/mo. on-site.https://t.co/TKD4fzShxf — French Embassy U.S. (@franceintheus) February 1, 2023

Prantsusmaa peale selle õpetab suve jooksul välja ligikaudu 2000 Ukraina sõdurit Prantsusmaa pinnal. Lisaks saadetakse 150 Prantsuse sõdurit Poola, kus nad õpetavad kohapeal 600 Ukraina sõdurit iga kuu. Lisaks sellele aitab Prantsusmaa tugevdada Ukraina õhukaitset ning riik püüab leida viise tarnimaks Ukrainale veel Crotale õhutõrjesüsteeme koos liitlastega. Ukraina ja Prantsusmaa sõlmisid hiljuti ka GM200 radari tarne ühiste kavatsuste memorandumi.

Viimase asjana tõi Prantsuse kaitseminister esile uue sõjatehnika andmise Ukrainale. Prantsusmaa on Ukrainale varem andnud 18 Caesar iseliikursuurtükki ning lubas anda veel 12.

Euroopa Liit kavatseb õpetada välja veel 15 000 Ukraina sõdurit

Euroopa Liit kavatseb Ukraina sõdurite väljaõppemissiooni mahtu kahekordistada. Uueks eesmärgiks on õpetada välja 30 000 Ukraina sõdurit erinevates Euroopa Liidu liikmesriikides, teatas Brüssel kolmapäeval. Seni oli eesmärgiks õpetada välja ligikaudu 15 000 Ukraina sõdurit, meenutas Saksa RND.

Euroopa Liidu liikmesriigid otsustasid 2022. aasta novembris alustada Ukraina sõdurite väljaõpet Euroopa Liidu egiidi all. Tollal mainiti Ukraina sõdurite välja õpetamist Saksamaal, Poolas ja mujal. Algselt pidi Saksamaal sõjalise väljaõppe saama ligikaudu 5000 Ukraina sõdurit.

Ukraina politsei: Bahmutis on veel üle 5000 tsiviilisiku

Ukraina politsei teatas, et rindelinnas Bahmutis on jätkuvalt vähemalt 5990 tsiviilisikut, sh 200 last. Kohalik politsei teatas, et hoolimata politseihoone kahjustustest jätkab politsei tööd, sh jätkab töötamist politsei evakuatsiooniga tegelev üksus.

Venemaa relvajõud on püüdnud Bahmuti linna mitmeid kuid vallutada ning on Bahmuti rohkem kui viis kuud rünnanud, meenutas The Kyiv Independent.

Vene raketirünnaku tagajärjed Kramatorskis Autor/allikas: SCANPIX/AP Photo/Yevgen Honcharenko

Vene raketirünnakus Kramatorski eluhoonele hukkus vähemalt kolm inimest

Venemaa ründas Kramatorski linna kolmapäeva hilisõhtul rakettidega. Kaks raketti tabasid eluhoonet. Rünnakus sai vähemalt kolm inimest surma teatas Donetski oblasti kuberner Pavlo Kõrõlenko. Ukraina eriteenistuse teatel sai rünnakus 21 inimest viga ning kaheksa inimest on saadud vigastuste tõttu haiglas. Kohapeal tegutsevad päästetöötajad, kes otsivad hoone rusude alt inimesi.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski mõistis rünnaku hukka ning kutsus lääneriike andma Ukrainale tanke, hävituslennukeid ning pikamaa rakette. Zelenski sõnul saab Vene terrorit peatada ainult seda alistades.

Kramatorsk. Russian terrorists have hit the city with a ballistic missile leading to civilian casualties. Some people are still under the rubble. No goal other than terror. The only way to stop Russian terrorism is to defeat it. By tanks. Fighter jets. Long-range missiles. pic.twitter.com/jYlltDDl1G — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 1, 2023

Reznikov: Venemaa võib invasiooni aastapäeval teha pealetungi mitmest suunast

Ukraina kaitseminister Oleksi Reznikov ütles intervjuus Prantsuse BFMTV-le, et Venemaa võib täieulatusliku invasiooni aastapäeval 24. veebruaril teha uued pealetungid mitmest suunast, nt Ukraina lõunast või idast. Reznikovi sõnul ei saa Ukraina lubada endale initsiatiivi kaotamist, kuna tema sõnul elavad venelased sümbolismi järgi ning võivad proovida midagi 24. veebruari kandis.

Oleksi Reznikov väitis lisaks, et Venemaa mobiliseeris sügisel rohkem inimesi kui algselt teatas. Reznikovi sõnul on Ukraina piiride ääres rohkem sõdureid kui sügisel väidetud 300 000. Ukraina kaitseministri väitel võis Kreml mobiliseerida ligikaudu pool miljonit inimest.

ISW: Venemaa tahab suunata Ukraina tähelepanu riigi põhjaosale Ukraina vägede hajutamiseks

Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) hinnangul loob Venemaa president Vladimir Putin infofooni, et suunata Ukraina vägede tähelepanu riigi põhjaosale.

Putin teatas 1. veebruaril, et Vene relvajõud peavad peavad võtma prioriteediks peatada Ukraina suurtükituli Belgorodi, Brianski ja Kurski oblastitele. Selline teade loob Venemaa jaoks lisaks eelduse korraldada sõjalisi reide üle Ukraina põhja- ja kirdepiiri. See omakorda on mõeldud Ukraina vägede tähelepanu suunamiseks sellele alalt ja seeläbi hajutamiseks.

Briti luure: sõda Ukrainas on õõnestanud Venemaa relvaekspordi mainet

Ühendkuningriigi kaitseministeerium tõi oma hommikuses ülevaates esile, et Venemaa algatatud sõda Ukraina vastu on õõnestanud Venemaa mainet relvaeksportijana. Britid rõhutavad, et Venemaa osakaal rahvusvahelisest relvamüügi turust langes juba enne invasiooni.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 2 February 2023



Find out more about the UK government's response: https://t.co/9fAjCUB3J7



#StandWithUkraine pic.twitter.com/b8uh2GQxgk — Ministry of Defence (@DefenceHQ) February 2, 2023

Lisaks prioritiseerib Venemaa piiratud ressursside korral relvatarneid enda relvajõududele, mitte ei ekspordi neid kolmandatele riikidele. Eksporti mõjutab negatiivselt ka oluliste komponentide puudus. Samuti on küsimärgi all Venemaa suutlikkus tagada olemasoleva eksporditud tehnika hoolduslepingute täitmine. Venemaa jaoks on see tõenäoliselt järgmiseks kolmeks kuni viieks aastaks väljakutseks, hindavad britid.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 610 sõdurit ja viis suurtükisüsteemi

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas kolmapäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 129030 (võrdlus eelmise päevaga + 610);

- tankid 3211 (+2);

- jalaväe lahingumasinad 6382 (+0);

- lennukid 293 (+0);

- kopterid 284 (+0);

- suurtükisüsteemid 2212 (+5);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 458 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 222 (+1);

- operatiivtaktikalised droonid 1951 (+0);

- tiibraketid 796 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 5064 (+3);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 200 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.