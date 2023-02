- Vene raketirünnakus Kramatorski eluhoonele hukkus vähemalt kolm inimest;

Vene väed ründasid kolmapäeva hilisõhtul Kramatorski linna rakettidega. Kaks raketti tabas ühte elumaja. Esialgsetel hinnangutel on vähemalt kolm inimest hukkunud ja veel kaheksa sai rünnakus viga. Ukraina politsei teatel on rindelinnas Bahmutis veel üle 5000 tsiviilisiku, sh 200 last. Ukraina kaitseminister Oleksi Reznikov hoiatas, et Venemaa võib invasiooni aastapäeval teha pealetungi mitmest suunast.

Oluline kolmapäeval kell 6.14:

Prantsusmaa õpetab suvel välja 2000 Ukraina sõdurit

Prantsuse kaitseminister Sébastien Lecornu selgitas kolmapäeva õhtul Teitteris kuidas Prantsusmaa toetust Ukrainat sõjaliselt.

Sébastien Lecornu jagas toetuse viide kategooriasse. Nendest esimene on olemasoleva tehnika töös hoidmine, milleks kulub Prantsuse kaitseministri sõnul mitmeid kümneid eurosid. Teiseks on oluline Ukrainale vajaliku laskemoona tagamine. Selle raames tehakse koostööd Austraaliaga, kellega koos hakatakse tarnima Ukrainale 155mm suurtükimürske.

Line 3: organize training of #Ukrainian soldiers. 2,000 will be trained in #France by the summer.

150 #French soldiers will be deployed in #Poland by the end of the month to train 600 Ukrainian soldiers/mo. on-site.https://t.co/TKD4fzShxf — French Embassy U.S. (@franceintheus) February 1, 2023

Prantsusmaa peale selle õpetab suve jooksul välja ligikaudu 2000 Ukraina sõdurit Prantsusmaa pinnal. Lisaks saadetakse 150 Prantsuse sõdurit Poola, kus nad õpetavad kohapeal 600 Ukraina sõdurit iga kuu. Lisaks sellele aitab Prantsusmaa tugevdada Ukraina õhukaitset ning riik püüab leida viise tarnimaks Ukrainale veel Crotale õhutõrjesüsteeme koos liitlastega. Ukraina ja Prantsusmaa sõlmisid hiljuti ka GM200 radari tarne ühiste kavatsuste memorandumi.

Viimase asjana tõi Prantsuse kaitseminister esile uue sõjatehnika andmise Ukrainale. Prantsusmaa on Ukrainale varem andnud 18 Caesar iseliikursuurtükki ning lubas anda veel 12.

Euroopa Liit kavatseb õpetada välja veel 15 000 Ukraina sõdurit

Euroopa Liit kavatseb Ukraina sõdurite väljaõppemissiooni mahtu kahekordistada. Uueks eesmärgiks on õpetada välja 30 000 Ukraina sõdurit erinevates Euroopa Liidu liikmesriikides, teatas Brüssel kolmapäeval. Seni oli eesmärgiks õpetada välja ligikaudu 15 000 Ukraina sõdurit, meenutas Saksa RND.

Euroopa Liidu liikmesriigid otsustasid 2022. aasta novembris alustada Ukraina sõdurite väljaõpet Euroopa Liidu egiidi all. Tollal mainiti Ukraina sõdurite välja õpetamist Saksamaal, Poolas ja mujal. Algselt pidi Saksamaal sõjalise väljaõppe saama ligikaudu 5000 Ukraina sõdurit.

Ukraina politsei: Bahmutis on veel üle 5000 tsiviilisiku

Ukraina politsei teatas, et rindelinnas Bahmutis on jätkuvalt vähemalt 5990 tsiviilisikut, sh 200 last. Kohalik politsei teatas, et hoolimata politseihoone kahjustustest jätkab politsei tööd, sh jätkab töötamist politsei evakuatsiooniga tegelev üksus.

Venemaa relvajõud on püüdnud Bahmuti linna mitmeid kuid vallutada ning on Bahmuti rohkem kui viis kuud rünnanud, meenutas The Kyiv Independent.

Vene raketirünnakus Kramatorski eluhoonele hukkus vähemalt kolm inimest

Venemaa ründas Kramatorski linna kolmapäeva hilisõhtul rakettidega. Kaks raketti tabasid eluhoonet. Rünnakus sai vähemalt kolm inimest surma ning veel kaheksa inimest sai viga, teatas Donetski oblasti kuberner Pavlo Kõrõlenko. Kohapeal tegutsevad päästetöötajad, kes otsivad hoone rusude alt inimesi.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski mõistis rünnaku hukka ning kutsus lääneriike andma Ukrainale tanke, hävituslennukeid ning pikamaa rakette. Zelenski sõnul saab Vene terrorit peatada ainult seda alistades.

Kramatorsk. Russian terrorists have hit the city with a ballistic missile leading to civilian casualties. Some people are still under the rubble. No goal other than terror. The only way to stop Russian terrorism is to defeat it. By tanks. Fighter jets. Long-range missiles. pic.twitter.com/jYlltDDl1G — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 1, 2023

Reznikov: Venemaa võib invasiooni aastapäeval teha pealetungi mitmest suunast

Ukraina kaitseminister Oleksi Reznikov ütles intervjuus Prantsuse BFMTV-le, et Venemaa võib täieulatusliku invasiooni aastapäeval 24. veebruaril teha uued pealetungid mitmest suunast, nt Ukraina lõunast või idast. Reznikovi sõnul ei saa Ukraina lubada endale initsiatiivi kaotamist, kuna tema sõnul elavad venelased sümbolismi järgi ning võivad proovida midagi 24. veebruari kandis.

Oleksi Reznikov väitis lisaks, et Venemaa mobiliseeris sügisel rohkem inimesi kui algselt teatas. Reznikovi sõnul on Ukraina piiride ääres rohkem sõdureid kui sügisel väidetud 300 000. Ukraina kaitseministri väitel võis Kreml mobiliseerida ligikaudu pool miljonit inimest.