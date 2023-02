USA ettevõte lubab ühe dollari eest müüa Ukrainale kaks Reaper drooni

USA ettevõte General Atomics teatas, et on valmis sümboolse ühe dollari eest andma Ukrainale kaks Reaper drooni. Samas peaks Ukraina maksma ise droonide transpordi ja töös hoidmise eest. USA valitsus pole droonide tarnet siiani heaks kiitnud. Kõnelusi Reaper droonide tarnest Ukrainale on peetud mitmeid kuid.

Ameerika Ühendriikide kaitsetööstuse ettevõte General Atomics teatas kolmapäeval, et on valmis tarnima Ukrainale kaks Reaper drooni. General Atomics on valmis "müüma" kaks drooni Ukrainale sümboolse ühe dollari eest ning ootab tarneks luba USA valitsuselt, vahendas Politico.

Kiiev, Bideni administratsioon ja General Atomics on mitmeid kuid pidanud kõnelusi ettevõtte droonide tarnete teemal. Pika lennuulatusega Reaper droone kasutab praegu USA õhuvägi. Samas kardab USA saata Ukrainasse tundlikku USA sõjatehnoloogiat.

Võimalikust Reaper droonide Ukrainasse saatmisest teatas esimesena The Wall Street Journal, kes tõi esile, et hoolimata odavast müügihinnast peaks Ukraina maksma kinni droonide transpordi ja tööshoidmise. Droonide tarne maksaks ligikaudu 10 miljonit dollarit ning veel kaheksa miljonit dollarit kuluks iga aasta droonide hooldamisele ja töös hoidmisele.

Reaper droonide lennuulatus on üle 1700 kilomeetri. Ukraina läänepoolsest linnast Lvivist Donetski linna on näiteks ligikaudu 1200 kilomeetrit. Reaper droonid suudavad endaga kaasas kanda laseriga juhitavaid pomme ning kõrgtehnoloogilist optikat pikamaa seireks.

Politico teatas augustis, et USA õhuvägi toetab droonide saatmist Ukrainale. Samas kaitseministeerium Pentagon on eriarvamusel.

General Atomicsi tegevjuht Linden Blue rõhutas oma teates, et ettevõte on valmis õpetama välja Ukraina droonioperaatoreid tasuta. Samuti on Blue sõnul General Atomics pakkunud paindlikke võimalusi ja soovitusi droonide tarneks. Reaper droonide tarnet on Blue sõnul USA föderaalvalitsusega arutatud mitmel tasandil, samuti on seda võetud jutuks rahvusvaheliste partneritega.

Politico väitel on olnud ka kõnelusi USA armee samasuguse drooni Gray Eagle saatmise kohta. USA õhuvägi on siiani tulutult püüdnud lõpetada vanemate Reaper droonide kasutamist, et osta uuemat tehnoloogiat. Seda pole aga USA Kongress siiani lubanud.

Ameerika Ühendriigid opereerivad Reaper droone ka Euroopas. Eelmisel aastal alustati Reaper droonide missiooni Rumeeniast.

Ühe asjaga kursis oleva isiku väitel on Ukraina lubanud jagada USA-ga kogu luureinfot, mis nad Reaperitega saaksid. See pole aga USA valitsuse seisukohta muutnud.

Sellest, et USA ja Ukraina peavad Reaper droonide tarne osas kõnelusi, teatas juba eelmise aasta aprillis Forbes.

Venemaa täieulatusliku invasiooni alguses kasutasid Ukraina relvajõud väga suures ulatuses õhulöökide tegemiseks Türgi päritolu Bayraktar TB2 droone. Briti mõttekoda RUSI rõhutas oma 2022. aasta sügisel avaldatud sõja algusfaasi analüüsis, et Venemaa ei taganud sõja alguses enda vägedele piisavalt õhutõrjet. Hiljem see probleem aga korrigeeriti.

Mitmed analüütikud on juhtinud tähelepanu, et peale sõja algusfaasi ilmus ka märksa vähem videoid edukatest Ukraina droonirünnakutest Vene vägede vastu.

Sõltumatu sõjandusblogi Oryx on hinnanud, et Ukraina on kaotanud sõjas 15 Bayraktar TB2 drooni.