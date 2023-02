Moskva kohus trahvis Punasele väljakule lehma toonud USA veganaktivisti

Teisipäeval arreteeriti Venemaal USA kodanik Alicia Day, kes tõi protestiks Moskva Punasele väljakule lehma, teatas Ria Novosti. Intsident toimus päev varem.

Veganist loomaõiguslane Day jalutas noore lehmaga Punasel Väljakul Lobnoje Mesto lähistel ning teatas seal olnud inimestele, et loomad pole toit. Day ütles Vene uudisteagentuurile TASS, et ta ostis lehma esialgu selleks, et teda ära ei söödaks, vahendas The Moscow Times.

Naine kinnitas Izvestiale, et soovis lehmale tema koduriigi pealinna näidata. Day kinnitusel meeldib talle taluloomadega jalutamas käia, kuna inimesed on talle varem öelnud, et neid loomi nähes hakkavad nad vähem liha sööma.

Aktivisti sõnul tahtis ta vasikale näidata ilusat Punast väljakut ning saata ta seejärel tallu vanaduspäevi veetma. Day sõnul ei kahetse ta midagi ning ta on valmis vangis olema.

Naine on Venemaal turistiviisaga ega tööta Venemaal ning Ria Novosti väitel räägib ta vene keelt hästi.

Politico teatel osutas naine vahistamisel vastupanu. Moskva Tverskoi piirkonna kohus määras naisele trahviks 20 000 rubla (ligikaudu 260 eurot) ja 13 päeva vangistust.

USA-s New Jerseys sündinud veganaktivist jõudis meedia huviorbiiti ka 2019. aastal, kui Briti meedia teatas, et naine elab Londonis koos oma lemmikloomast seaga. Naine pidi seast loobuma, kui tema korteri üürileandja seast teada sai, teatas tollal Daily Mail.

Alicia Day sõnul on intsidendis osalenud lehma nimi Doktor Vasikas (Доктор Теленок).