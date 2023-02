Naftahiiglane Shell teenis eelmisel aastal rekordilise kasumi

Ajaleht Financial Times kirjutab, et naftahiiglane Shell teenis 2022. aastal rekordilise kasumi, Shelli kasum oli eelmisel aastal ligi 40 miljardit dollarit.

Shell on Euroopa suurim nafta- ja gaasifirma. Shell teatas neljapäeval, et firma eelmise aasta kasum oli 39,9 miljardit dollarit. Shell pole varem nii palju raha teeninud, eelmine rekord pärineb 2008. aastast. Siis teenis Shell 28,4 miljardit dollarit, vahendas Financial Times.

Venemaa alustas eelmisel aastal sõjalist tegevust Ukrainas, see tõstis maailmaturul energiaallikate hindasid. USA suurim nafta- ja gaasiettevõte Exxon teenis 2022. aastal rekordiliselt suure kasumi 55,7 miljardit dollarit. Exxoni rivaal Chevron teenis 36,5 miljardit dollarit.

Naftafirmade suured kasumid rõõmustavad aktsionäre, kuid naftagigantide äriedu tekitab lääneriikides üha suuremat rahulolematust. Üha rohkem poliitikuid leiab, et naftafirmade kasumit tuleb rohkem maksustada.

Shelli 2022. aasta viimase kvartali kasum oli oli 9,8 miljardit dollarit. Analüütikud eeldasid, et firma teenib kaheksa miljardit dollarit kasumit. Kaks kolmandikku firma kasumist tuli gaasiärist, Shell müüs 16,8 miljonit tonni veeldatud maagaasi.