Kell 21.40 "Esimeses stuudios" Jüri Ratas ja Lauri Hussar

Üleminek eestikeelsele haridusele ja rohepöördele tegeliku sisu andmine on nendel riigikogu valimistel uued suured teemad. Tavapärasest aktuaalsem on taas ka inimeste toimetulek. Millised on Eesti 200 ja Keskerakonna lahendused ja ühisosa, selgitavad täna ETV saates "Esimene stuudio" Eesti 200 esimees Lauri Hussar ja Keskerakonna esimees Jüri Ratas.