Õiguskantsler: patsientide ohjeldamine vajab õiguslikku selgust

Õiguskantsler Ülle Madise sõnul on vaja võimalikult kiiresti luua õiguslik selgus olukordadeks, kui patsienti tuleb arstiabi andmise ajal ohjeldada.

Tervise- ja tööministrile Peep Petersonile saadetud kirjas märkis Madise, et praegu lubab seadus ohjeldada, ehk füüsiliselt kinni hoida vaid sellist patsienti, kes saab tahtest olenematut abi haigla psühhiaatriaosakonnas.

"Ka tavaliselt rahulikul ja aruselgel inimesel võib tekkida näiteks mürgistuse tõttu meeleseisund, milles ta käitumine ohustab teda ennast või teisi," kirjutas Madise.

Seni on inimesi ohjeldatud vajadusel ebaseaduslikult. Näiteks Valga haiglas seoti üks vanamemm aastaid tagasi voodi külge. Põhja Eesti Regionaalhaigla on tunnistanud, et seob erandjuhtudel kinni inimeste käsi.

Seaduslike võimaluste ja selgete reeglite puudumisele juhtis Madise tähelepanu ka neli aastat tagasi sotsiaalministeeriumile saadetud kirjas.