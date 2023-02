Riik võib anda loa edaspidi kuldehteid vabamalt müüa

Praegu on väärismetallist toodete jaemüügile kehtestatud terve rida piiranguid. Neid ei tohi müüa tänaval, turul, avalikel üritustel ega kioskis.

Keelatud on ka väärismetalli ukselt uksele müümine.

Hiljuti avaldatud seaduseelnõu selgituses meenutab majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, et piirang seati aastate eest tarbijate kaitseks. Samas täheldatakse, et praegu saab kulda osta ka interneti teel.

Ühtlasi on viimasel ajal juurde tulnud lihtsamaid hõbeehteid valmistavaid käsitöölisi, kes sooviks oma kaupa just laatadel müüa. Niisiis usub ministeerium, et seadust tuleks muuta ja müügipiirangud kaotada.