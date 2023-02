Eesti Gaasil on kokkulepped kümne gaasilaeva vastuvõtuks

Eesti Gaas on sõlminud kokkulepped tänavu kuni sügiseni kümne gaasilaeva toomiseks. Kolm tarnet on broneeritud talvel Klaipeda sadamasse ja seitse kevadsuvel Inkoo sadamasse.

Mullu hankis ettevõte viis laevatäit LNG-d läbi Klaipeda sadama.

"Kuna Euroopa gaasi varustuskindluse olukord on hea, on hind langustrendis ja gaasi kasutus taas tõusmas. Mitmed meie ärikliendid, kes vahepeal alternatiivseid kütuseid kasutasid, on juba pöördumas gaasile tagasi," ütles Eesti Gaasi juhatuse esimees Margus Kaasik.

Kaasiku sõnul tagab koostöö kahe suure LNG-terminali ja Läti gaasihoidlaga tarnekindluse ja hinnarahu.

Mais jõudis Leedu Klaipeda terminali Ameerika Ühendriikidest gaasitanker Aristidis 1 ning juunis Diamond Gas Crystal ja Norrast Arctic Princess, oktoobris USA-st Isabella ning novembris Norrast Arctic Aurora.

Tänavu jaanuaris toimetas Equinori gaasitanker Isabella Leedu Klaipeda sadamasse aasta esimese laevatäie USA päritolu LNG-d. Märtsis toob Eesti Gaas Klaipedasse veel kaks ning kevadsuvel Inkoosse seitse gaasilaeva.

Eesti Gaas tegutseb Soomes, Lätis, Leedus ja Poolas Elengeri kaubamärgi all, ettevõtte müügist üle 70 protsendi moodustab müük välisturgudel.