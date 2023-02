Tallinna Linnatransport peab Boroditšile maksma 90 000 eurot

ERR venekeelsele portaalile öeldi Harju maakohtust, et kohus otsustas Boroditši hagi TLT vastu rahuldada.

Kohtuotsuse järgi peab TLT tasuma Boroditšile 90 000 eurot, samuti tuleb linnafirmal hüvitada eksjuhi õigusabikulud summas 4074 eurot.

Kohtu hinnangul ei esitanud TLT ühtegi argumenti, mis võimaldaks hüvitist mitte maksta.

TLT juhatuse esimehe kohalt vallandatud Deniss Boroditš nõudis ettevõttelt kohtu kaudu 90 000 eurot lahkumishüvitist. Juhatuse teise vallandatud liikme Otto Popeli sarnase taotluse ligi 60 000 euro kompenseerimiseks kohus juba rahuldas.

TLT-l on võimalus otsus ringkonnakohtusse edasi kaevata, kuid TLT juhatuse liige Andrei Novikov on varem ERR-ile öelnud, et ei näe sellel erilist mõtet. "Nagu kohus otsustab, saab olema," ütles ta.

Kohus ei näinud põhjust hüvitise mittemaksmiseks

Tallinn lõpetas tänavu 18. mail TLT juhatuse liikmete Deniss Boroditši ja Otto Popeliga lepingu, kuna nii Boroditš kui ka Popel olid linna raha eest käinud mitmetel koolitustel, mille eest tasus maksumaksja. Vallandamise aluseks oli usalduse kaotus.

Kumbki ei vaidlustanud kohtus enda vallandamist, kuid esitas nõudmise töölepingujärgse lahkumishüvitise saamiseks. Popeli sellekohase taotluse otsustas kohus rahuldada mullu 11. oktoobril.

2021. aasta veebruarist kuni 2022. aasta maini kulus TLT eelarvest Otto Poppeli koolitusele Estonian Business Schooli magistriõppes 19 400 eurot. Ta palus raamatupidamisosakonnal kompenseerida koolituse kulu kokku neljal korral.

"Kui need summad olid kohtualuse jaoks ebamõistlikult suured, siis tuleks sellele koheselt tähelepanu pöörata, kuid kohtule esitatud tõenditest see ei tulene," märkis kohus.

Samuti märkis kohus, et kõik Poppeli lisakoolitusega seotud küsimused delegeeris ettevõtte juhatus Boroditšile, kes tegelikult tegutses juhatuse heakskiidul.

Kohus asus Boroditši hagi suhtes sarnasele seisukohale, märkides, et TLT nõukogu ei tunnistanud kordagi kahe aasta jooksul, mil Boroditš õppis ettevõtte kulul Riia Stockholmi kõrgemas majanduskoolis, et need kulud olid ebamõistlikud.

Lisaks on kõik koolituskulud kantud ja arvestatud TLT juhatuse poolt kinnitatud aastaeelarvesse aastateks 2020–2022. Seetõttu leidis kohus, et 2022. aasta mais avalikustatud teave Boroditši kulutuste kohta haridusele ei saanud Tallinnale üllatusena tulla. Poolte vahel sõlmitud lepingu kohaselt oli Boroditšil õigus osaleda täiendkoolitusel, kui selle oli eelnevalt kooskõlastanud üks TLT juhatuse liige, lisas kohus.